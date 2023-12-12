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РИА Новости

Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках

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Путин: ракетоносцы "Александр III" и "Красноярск" не имеют себе равных

СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заводе "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

"Приветствую вас в этот знаменательный день — день, когда на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" поднимаются военно-морские флаги и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота", — сказал президент.



Он отметил, что ВМФ последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением, наращивается серийное производство.

Так, "Император Александр III" — седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", каждый из которых вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Крейсер "Красноярск" — четвертый в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень". Оба относятся к четвертому поколению атомоходов.

Подводные ракетоносцы войдут в состав Тихоокеанского флота.

Президент напомнил, что в ближайшие годы со стапелей "Севмаша" сойдут еще три лодки класса "Борей-А", одновременно строятся пять кораблей класса "Ясень-М".

Путин заверил, что планы по созданию подводных и надводных кораблей будут выполнены, и поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
ТОФ
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