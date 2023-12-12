В Давосе в январе пройдет встреча по "формуле мира" Украины

Как отметил руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо, его страна "стремится к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине"

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", пройдет 14 января в Давосе. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо.

"Следующая встреча советников по национальной безопасности по украинской формуле мира состоится в Давосе перед ВЭФ (ежегодное заседание Всемирного экономического форума - прим. ТАСС) 14 января 2024 года. Ее соорганизаторами станут Швейцария и Украина", - отметил Бидо, добавив, что Швейцария "стремится к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

В 2023 году состоялись три встречи в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде.

Как подчеркнул в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, так называемый копенгагенский формат - это придуманный Киевом и Западом механизм проталкивания украинских ультиматумов, который не способен привести к миру. По его словам, встречи, которые проходили в Копенгагене, Джидде и на Мальте, не несут никакого практического смысла: таким образом Киев и Вашингтон пытаются завлечь новые страны в свой "антироссийский клуб" и загубить действительно конструктивные предложения и мирные инициативы, которые выдвигают другие государства.