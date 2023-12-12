Войти
ТАСС

В Давосе в январе пройдет встреча по "формуле мира" Украины

281
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на ВЭФ в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на ВЭФ в Давосе.
Источник изображения: © AFP 2022 / FABRICE COFFRINI

Как отметил руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо, его страна "стремится к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине"

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", пройдет 14 января в Давосе. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо.

"Следующая встреча советников по национальной безопасности по украинской формуле мира состоится в Давосе перед ВЭФ (ежегодное заседание Всемирного экономического форума - прим. ТАСС) 14 января 2024 года. Ее соорганизаторами станут Швейцария и Украина", - отметил Бидо, добавив, что Швейцария "стремится к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

В 2023 году состоялись три встречи в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде.

Как подчеркнул в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, так называемый копенгагенский формат - это придуманный Киевом и Западом механизм проталкивания украинских ультиматумов, который не способен привести к миру. По его словам, встречи, которые проходили в Копенгагене, Джидде и на Мальте, не несут никакого практического смысла: таким образом Киев и Вашингтон пытаются завлечь новые страны в свой "антироссийский клуб" и загубить действительно конструктивные предложения и мирные инициативы, которые выдвигают другие государства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Швейцария
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
27.11.2023
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
23.01.2023
На Украине что-то готовится — конфликт долго не продлится
22.08.2022
Безопасность ЕС трещит по швам сразу в четырех местах
19.07.2021
Fox News (США): Германия, Ангела Меркель и трагическая эволюция западноевропейского альянса
20.11.2019
NZZ (Швейцария): почему Макрон вдруг стал обхаживать Москву
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
14.12.2015
Россия не будет вступать в конфронтацию с НАТО - президент Эстонии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 13:06
  • 57387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.12 10:44
  • 3
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 06:18
  • 1
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.12 01:50
  • 1
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 01:48
  • 1
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 20:42
  • 3
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!