Серия несущих "Цирконы" фрегатов проекта 22350 будет состоять из 10 кораблей

Прибывший в Североморск для прохождения Государственных испытаний фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенный для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". 31.03.2023.

В том числе речь идет об уже существующих кораблях, отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Серия фрегатов проекта 22350, несущих гиперзвуковые ракеты "Циркон", будет состоять из 10 кораблей, включая уже существующие. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным фрегата "Адмирал Касатонов".

"Опыт, который наработали на "Горшкове" ("Адмирал флота Советского Союза Горшков", также фрегат корпуса 22350 - прим. ТАСС), передается сюда, опыт двух кораблей - на "Головко" ("Адмирал флота Головко" - прим. ТАСС). Следующие [фрегаты в] серии быстрее мы наращиваем, когда будет уже 10, тогда можно будет говорить, что опыт такой [наработан]. Будем продолжать дежурство", - сказал Евменов.