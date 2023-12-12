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РИА Новости

ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны

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Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Минобороны: ВСУ планируют заразить патогенами воду и корм для животных

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", - сказал Кириллов на брифинге.

По его словам, в ноябре сего года Минобороны совместно с Россельхознадзором установили, что вспышка африканской чумы свиней в поселке Черниговка Запорожской области была организована преднамеренно.

"В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тысяч голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных", - пояснил начальник войск РХБЗ.

Он уточнил, что такие акции устраиваются, чтобы стимулировать социальную напряженность, рост недовольства населения российской властью, а также создавать угрозы продовольственной безопасности.

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