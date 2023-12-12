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ТАСС

Модернизацию фрегата "Адмирал Касатонов" под ракеты "Циркон" завершили в ноябре

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

По словам командира фрегата Алексея Рябоштана, в настоящее время загружены четыре боевые ракеты

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Модернизация "Адмирала Касатонова" под ракеты "Циркон" была завершена в ноябре 2023 года. В настоящее время загружены четыре боевые ракеты, сообщил командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан.

"Закончили модернизацию под "Циркон" в ноябре этого года, буквально десять дней прошло. Загрузили боевые ракеты - четыре изделия. Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач", - сказал он, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина об испытании "Цирконов". 

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