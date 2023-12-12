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ТАСС

Путин пообещал продолжить работу по повышению военно-морской мощи России

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Генералиссимус Суворов
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 29.12.2022.
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости и

По словам главы государства, в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Военно-морская мощь России будет и дальше усиливаться, в ближайшие годы на воду будут спущены три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена", - сказал глава государства на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

По его словам, "в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А".

Президент поздравил военных моряков и корабелов "Севмаша" "с сегодняшним большим, важным событием", поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу и пожелал экипажам подводных ракетоносцев успешной службы в интересах российского народа и государства. 

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
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