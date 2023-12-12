Путин пообещал продолжить работу по повышению военно-морской мощи России

По словам главы государства, в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Военно-морская мощь России будет и дальше усиливаться, в ближайшие годы на воду будут спущены три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена", - сказал глава государства на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

По его словам, "в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А".

Президент поздравил военных моряков и корабелов "Севмаша" "с сегодняшним большим, важным событием", поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу и пожелал экипажам подводных ракетоносцев успешной службы в интересах российского народа и государства.