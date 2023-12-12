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РИА Новости

"Александр III" и "Красноярск" скоро заступят на вахту, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: "Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте

СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. В скором времени ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, сообщил президент РФ Владимир Путин

"Уже в скором времени подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".

Атомная подлодка "Красноярск" была заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021 года. Относится к четвертому поколению атомоходов. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Как и головная АПЛ проекта "Ясень-М" - "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.

Атомный подводный крейсер "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015 года, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
ТОФ
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