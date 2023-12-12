Появились кадры польского самоходного миномета M120 Rak, стоящего на вооружении одной из бригад ВСУ

Не так давно Польшей были поставлены Украине 120-мм самоходные минометы M120 Rak. В настоящее время они находятся на вооружении как минимум 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а может быть и других украинских формирований.

Данные самоходные минометы обладают определенными преимуществами, связанными с высоким уровнем развития автоматизации, компьютеризации и мобильности. Это делает такие минометы серьезным оружием на поле боя. Но и они не лишены определенных недостатков.

Главный и самый важный недостаток подобного миномета – невысокая дальность огня. Она составляет всего 8 километров. Из-за этого обстоятельства миномет может стать легкой добычей не только для барражирующих боеприпасов «Ланцет», активно используемых российскими войсками для уничтожения вражеской военной техники, но и для российских FPV-дронов.

В интернете появились кадры польских самоходных минометов, стоящих на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ. На этих кадрах мы можем увидеть, что вокруг минометов выстраивают своеобразную «защиту» от ударов российских «Ланцетов».

120-мм самоходный миномет M120 Rak. Источник: podolyaka.ru

120-мм самоходный миномет M120 Rak. Источник: podolyaka.ru

Кстати, эти барражирующие боеприпасы ВС РФ сами украинские военные считают одним из наиболее эффективных средств уничтожения вооружений и военной техники. Вблизи от фронта они приносят немало проблем находящимся на передовой украинским формированиям, регулярно подбивая танки, бронемашины западного производства, другую военную технику.