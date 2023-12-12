Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами

Путин: ракетоносцы будут выполнять работы по стратегическому сдерживанию

СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.

На церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" он отметил, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся российских полководцев и государственных деятелей стало традицией.

"Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", - отметил Путин.