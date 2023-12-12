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Известия.ru

Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III».


Российский лидер разрешил поднять флаги над АПЛ, что ознаменовало принятие судов в состав Военно-морского флота (ВМФ) страны.

«Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена», — заверил глава государства в ходе церемонии.


Президент России также подчеркнул, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей судостроительного комплекса «Севмаш» должны быть спущены на воду и переданы ВМФ РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

«Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск». Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей», — сообщил Путин.

Глава государства прибыл в Архангельскую область ранее в этот день. Ожидается, что российский лидер также посетит Архангельск. Этот визит стал для Путина первой региональной поездкой после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

15 сентября в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».

Позднее, 5 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был выполнен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний, ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения, уточнили в ведомстве.

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Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
885 Ясень
955 Борей
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