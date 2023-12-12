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ТАСС

Войска РФ с опережением графика получили все БМП-2М с боевыми модулями "Бережок"

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БМП-2М с боевым отделением "Бережок"
БМП-2М с боевым отделением "Бережок".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что система управления огнем БМП-2М позволяет днем и ночью поражать все существующие танки, боевые машины, пехоту и фортификационные сооружения при помощи 30-миллиметровой пушки, автоматического гранатомета, пулемета и ПТУР "Корнет"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) с опережением графика поставил в этом году в войска БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" с опережением графика в 2023 году поставило в войска модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", - сообщили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что система управления огнем БМП-2М позволяет днем и ночью поражать все существующие танки, боевые машины, пехоту и фортификационные сооружения при помощи 30-миллиметровой пушки, автоматического гранатомета, пулемета и ПТУР "Корнет".

БМП-2М - модификация выпускающегося серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", который повышает боевые возможности машины примерно в четыре раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. 

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Компании
КБП
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