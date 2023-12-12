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Военное обозрение

WSJ: десятилетиями страны Европы мирились с ослаблением вооружённых сил, рассчитывая на защиту США

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Источник изображения: topwar.ru

Сокращение оборонных бюджетов и разрушение военно-промышленного комплекса привели к разоружению европейских армий. А российская спецоперация на Украине подняла данную проблему на поверхность.

Так рассуждают авторы статьи, опубликованной в американской газете Wall Street Journal (WSJ).

На данный момент крупнейшим военным союзником США с самым большим оборонным бюджетом в Европе является Великобритания. У нее на вооружении имеется примерно 150 боеспособных танков и не более дюжины исправных дальнобойных артиллерийских систем. Ее арсеналы до такой степени опустели, что в прошлом году британские военные рассматривали возможность модернизации реактивных систем залпового огня, выполнявших функцию музейных экспонатов. Их планировали восстановить и передать Украине, но затем отказались от этой идеи.

Следующим в Европе «транжирой» по величине оборонных расходов, по данным американских журналистов, является Франция. У ее на вооружении имеется примерно 90 единиц тяжелой артиллерии. Примерно столько, заявляет WSJ, российская армия теряет в месяц на фронтах спецоперации.

Не лучше обстоят дела и в других европейских государствах. По мнению американских журналистов, причиной тому является то, что десятилетиями страны Европы мирились с ослаблением своих вооруженных сил, рассчитывая на защиту США, если она вдруг понадобится.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял журналистам британского издания The Economist, что ситуация на передовой зашла в тупик, а военные действия принимают затяжной характер.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Франция
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