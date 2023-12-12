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В России завершили испытания с макетом «Ангара-НЖ»

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Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5»
Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Испытания с полноразмерным электрозаправочным макетом «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» завершили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На Восточном завершились комплексные испытания с наземным жидкостным макетом "Ангара-НЖ". Штатно отработала система термостатирования электрозаправочного макета, а также успешно проведены электрические проверки. Расчет осуществил частичную и полную заправку макета топливом — жидким кислородом и нафтилом. Заправочные системы отработали без замечаний», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что после завершения всех операций с макетом и слива топлива изделие перевели в горизонтальное положение и переместили на техническую позицию в монтажно-испытательном комплексе.

В ноябре первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщил, что ракета семейства «Ангара» может стартовать с космодрома Восточный в первом квартале 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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