Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"

Минобороны потребовало 1,3 млрд рублей от ростеховского концерна "Созвездие"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 8 декабря и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

"Созвездие" в "Ростехе" специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для армии, а также продукции двойного и гражданского назначения. Так, например, в апреле пресс-служба "Ростеха" сообщала, что специалисты "Созвездия" разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиостанции от утечки, перехвата и прослушки.