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РИА Новости

Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны потребовало 1,3 млрд рублей от ростеховского концерна "Созвездие"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 8 декабря и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

"Созвездие" в "Ростехе" специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для армии, а также продукции двойного и гражданского назначения. Так, например, в апреле пресс-служба "Ростеха" сообщала, что специалисты "Созвездия" разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиостанции от утечки, перехвата и прослушки.

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Страны
Россия
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