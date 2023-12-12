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ЦАМТО

ВВС Мексики планируют провести капремонт девяти вертолетов Ми-17-1В

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Ми-17 ВВС Мексики
Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Мексики.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com/

ЦАМТО, 11 декабря. В ближайшие дни Секретариат национальной обороны (SEDENA) Мексики объявит о том, какая компания возьмет на себя задачи по капремонту и продлению эксплуатационного ресурса девяти вертолетов Ми-17-1В (Ми-8МТ/Ми-8МТВ-1) ВВС страны.

Как сообщает Defensa.com, инвестиции в проект оцениваются в сумму 928 млн. мексиканских песо (около 54 млн. долл.) и включают вертолеты с военными регистрационными номерами 1705 (с.н. 96013), 1708 (с.н. 95043), 1710 (с.н. 94991), 1712 (с.н. 94993), 1714 (с.н. 94854), 1719 (с.н. 95888), 1720 (с.н. 95918), 1722 (с.н. 95601) и 1723 (с.н. 95638).

Согласно полученной изданием неофициальной информации, Секретариат SEDENA назовет победителем компанию Trans-Ce Cargo S.A. de R.L., которая будет выступать в качестве посредника, не имея при этом мастерских и необходимой инфраструктуры для выполнения работ.

Первоначально конкурс на капитальный ремонт и продление эксплуатационного ресурса транспортных вертолетов Ми-17-1В ВВС Мексики был объявлен Минобороны по тендеру №LA-07-110-007000999- I-337-2023 от 15 мая 2023 года.

Тендер, в котором на тот момент рассматривалось шесть вертолетов, был отменен в конце июня из-за ряда изменений условий конкурса и проблем на портале Thecompras.net, который содержал ошибки, что помешало нескольким участникам торгов представить свои предложения.

В конкурсе были представлены компании Aviarrendamientos S.A. de C.V, Aviatek S.A.S, Brameit S.A de C.V, Brunton Alliance S.A. de C.V, Daidalos Aerospace S.A.P.I. de C.V, EpiAvontuur S.A. de C.V, ETD Solutions Inc, Foncar S.A. de C.V., Personas y Paquetes por Aire S.A. de C.V. и Sigma Mexaviation S.A. de C.V.

В настоящее время в составе ВВС Мексики имеется 18 транспортно-боевых вертолетов Ми-17-1В (Ми-8МТ/Ми-8МТВ-1), находящихся в подчинении 303-й авиационной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Санта-Люсия. Большая часть парка не эксплуатируется из-за отсутствия запасных частей и истечения срока действия сертификатов летной годности.

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Страны
Мексика
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-8
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