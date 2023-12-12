IISS: Не менее 183 региональных конфликтов произошло по всему миру в 2023 году

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Очередную порцию «аналитики» недавно опубликовали британские эксперты из Международного института стратегических исследований (IISS). В отчете говорится, что текущий год стал рекордсменом по количеству региональных конфликтов во всем мире.

Специалисты из IISS насчитали целых 183 конфликта, что, по их данным, стало самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Здесь британским ученым было бы неплохо пояснить, какие именно события по их классификации являются региональным конфликтом. Ведь приведенная в отчете цифра выглядит весьма солидной даже для современной «турбулентности» в геополитике.

Всего по состоянию на 2023 год в мире насчитывается 195 государств. Многие из них живут мирно уже многие десятилетия. Таким образом, выходит, что в некоторых странах «региональные конфликты» в этом году произошли несколько раз.

Другими словами, британские ученые в данную классификацию, вероятно, включают даже локальные перестрелки на границах и «разовые» стычки между отдельными группировками боевиков в рамках одного противостояния, например, в странах Африки или Ближнего Востока. Только так может набраться 183 региональных конфликта за год.

Например, в Нигере, получается, было, как минимум четыре конфликта в этом году, включая госпереворот и попытки «изгнания» французской армии с территории страны.