Войти
Военное обозрение

IISS: Не менее 183 региональных конфликтов произошло по всему миру в 2023 году

274
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Очередную порцию «аналитики» недавно опубликовали британские эксперты из Международного института стратегических исследований (IISS). В отчете говорится, что текущий год стал рекордсменом по количеству региональных конфликтов во всем мире.

Специалисты из IISS насчитали целых 183 конфликта, что, по их данным, стало самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Здесь британским ученым было бы неплохо пояснить, какие именно события по их классификации являются региональным конфликтом. Ведь приведенная в отчете цифра выглядит весьма солидной даже для современной «турбулентности» в геополитике.

Всего по состоянию на 2023 год в мире насчитывается 195 государств. Многие из них живут мирно уже многие десятилетия. Таким образом, выходит, что в некоторых странах «региональные конфликты» в этом году произошли несколько раз.

Другими словами, британские ученые в данную классификацию, вероятно, включают даже локальные перестрелки на границах и «разовые» стычки между отдельными группировками боевиков в рамках одного противостояния, например, в странах Африки или Ближнего Востока. Только так может набраться 183 региональных конфликта за год.

Например, в Нигере, получается, было, как минимум четыре конфликта в этом году, включая госпереворот и попытки «изгнания» французской армии с территории страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигер
Похожие новости
14.02.2018
A400M Atlas замедляется в ожидании экспортных заказов
13.12.2016
Минобороны ФРГ передало Иордании 16 БМП
31.03.2015
ВВС Нигерии приобрели дополнительные УБС «Альфа Джет»
11.07.2014
Украина отчиталась в ООН об экспорте вооружений
31.01.2013
США расширяют военное присутствие в Африке
21.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Африки по периоду 2011-2014 гг. войдут Швеция, Россия и Финляндия
22.10.2009
США вооружат Мали для борьбы с "Аль-Каедой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 12:52
  • 57386
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.12 10:44
  • 3
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 06:18
  • 1
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.12 01:50
  • 1
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 01:48
  • 1
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 20:42
  • 3
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!