Полное разочарование. Британский танк назвали символом провала ВСУ (Forbes, США)

Forbes: российские силы укрепили оборону в зоне спецоперации до заморозков

Разбитый и обгоревший британский танк “Челленджер” стал символом окончания киевского наступления, пишет Forbes. В ходе неудачного штурма российских оборонительных позиций украинская армия понесла огромные потери. И если ВСУ решат вновь перейти в атаку, их ждет еще более суровый отпор.

Печальная фотография запорошенного снегом одинокого украинского танка “Челленджер 2”, судя по всему, где-то под Работиным в Запорожской области, — образ разочарования и надежды.

Если бы долгожданное контрнаступление ВСУ в 2023 году достигло всех намеченных целей, к первым снегопадам этот танк был бы уже давно не в Работине. Он был бы уже в Мелитополе, в 65 километрах к югу.

При этом фотография с “Челленджером 2” напоминает, что украинские военные сохранили бóльшую часть своей новейшей западной техники. И если украинцам удастся переломить ситуацию на поле боя, они смогут развернуть новое наступление на Мелитополь.

Разумеется, это будет нелегко. На самом деле, во второй раз это может быть даже еще сложнее.

Когда 8 июня 47-я механизированная бригада украинской армии пошла в наступление южнее Малой Токмачки, основном направлении киевского контрнаступления, цель стояла взять Работино, что в 8 километрах к югу, в течение 24 часов.

Но вместо этого на это ушло десять недель — главным образом по одной причине: российские минные поля между Малой Токмачкой и Работиным оказались плотнее, чем рассчитывали украинские войска. Гораздо плотнее. И в ходе катастрофического первого штурма 47-я бригада потеряла десятки машин и, возможно, сотни людей.

По плану, описанному во всех подробностях в исчерпывающем репортаже The Washington Post, Работино должно было стать плацдармом для удара ВСУ по Мелитополю.

Вместо этого украинский контрнаступательный корпус завяз в Работине, едва прорвав подступы к главной линии российских укреплений на участке между этим селом и соседним Вербовым.

Атаку возглавляли потрепанная 47-я бригада и партнерская 33-я бригада на танках “Леопард 2”, пока в августе на смену 47-й не была развернута 82-я десантно-штурмовая, чтобы ее изможденные солдаты могли отдохнуть и отремонтировать технику.

82-я бригада — основной или даже единственный пользователь, пожалуй, лучшей техники, подаренной Украине из-за границы: колесных боевых машин “Страйкер” (Stryker) американского производства, гусеничных боевых машин “Мардер” (Marder) из Германии и всех 14 “Челленджеров”, предоставленных Великобританией.

Но даже эти машины, хотя и более совершенны, чем бывшие советские машины, которыми по-прежнему укомплектованы большинство украинских бригад, все же уязвимы для мин. В конце августа или начале сентября один из 69-тонных четырехместных “Челленджеров” подорвался на мине возле Работина.

Обездвиженный, он стал легкой мишенью для российской противотанковой ракеты, которая сожгла его вместе с 120-миллиметровыми снарядами в башне. Сообщается, что экипаж успел спастись до того, как машина сгорела дотла.

Этот разбитый и обгоревший “Челленджер” можно считать стать символом окончания контрнаступления ВСУ и заморозки линии фронта. Предполагалось, что Работино станет первым рубежом контрнаступления. А оказалось последним.

Вскоре после того, как 47-я бригада покинула линию фронта (временно, поскольку вскоре ее перебросили на оборону Авдеевки на востоке), контрнаступательные корпуса ВСУ, включая недавно развернутую 82-ю бригаду, свернули свой главный удар.

Да, русские медленно продвигаются к Авдеевке. Да, украинская морская пехота форсировала Днепр в Херсонской области и создала на левом берегу реки плацдарм.

Но где бы ни продолжались боевые действия, ни одна из армий не добилась значительных успехов. Вместо этого обе стороны окапываются, прощупывают противника, меняют артиллерию и беспилотники-камикадзе, подвозят новые силы, внедряют свежую технику и, если они достаточно умны, размышляют о минувшем годе конфликта.

Для украинцев главный урок должен быть ясен: российские укрепления — в основном мины — оказались непосильным препятствием.

Плохая новость для Киева — что его войска так и не освободили Мелитополь. Хорошая — что украинские бригады, пусть и остановились далеко от Мелитополя, сохранили основную часть своих “Страйкеров”, “Мардеров”, “Леопардов 2” и “Челленджеров 2”. Подбитый под Работиным “Челленджер”, насколько мы знаем, — единственная потеря этого класса.

Вся эта техника может поддержать будущие атаки.

Но когда (или если) украинцы снова перейдут в наступление, их наверняка ждет еще более суровая оборона. Русские поняли, что минные поля работают. И у них было время заложить еще больше снарядов, пока почва не промерзла.

Поэтому, чтобы Украина обрела больше шансов на успех во втором контрнаступлении, что-то должно поменяться. И это что-то должно смягчить ту острую опасность, которую для наступающих бригад представляют мины.

Автор: Дэвид Экс (David Axe)