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ТАСС

FT: коммуникационная стратегия Зеленского создает раскол между администрацией и военными

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Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковско
Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, четверг, 30 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Как пишет газета, президент Украины с помощью "розовых речей" пытается поддержать оптимизм внутри страны и за рубежом

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Коммуникационная стратегия президента Украины Владимира Зеленского, который с помощью "розовых речей" пытается поддержать оптимизм внутри страны и за рубежом, создает раскол между президентской администрацией и военными. Об сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников, представителей ВС и экспертов в области связи с общественностью.

Именно такой подход, по данным издания, "используется на всех уровнях - от министерств и местных администраций до военного командования - и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары". Однако "отсутствие реализма в посланиях президента" подрывает доверие в стране. В отсутствии "достижения Киевом каких-либо военных результатов, в условиях ослабевающей поддержки Запада подобная коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военными", говорится в статье.

Разногласия между Зеленским и его военачальниками стали очевидными в прошлом месяце, когда главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил, что ситуация стала "патовой".

"Нам нужно добавить больше реализма", - заявил газете эксперт, связанный с разработкой президентской коммуникационной стратегии. По словам Ирины Золотарь, советника и руководителя отдела связи с общественностью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, поначалу стратегия оптимизма сработала, однако теперь все это создает путаницу, в которой "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел". При этом статьи в СМИ, где ситуация описывается "не так хорошо", как официальная, называются ложными.

"Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки <...> необходимо перестать бояться говорить правду", - сказала Золотарь. Нынешняя же стратегия заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги налогоплательщиков, если Украина "всегда на грани победы", добавила она. 

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Украина
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