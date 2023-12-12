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Известия.ru

Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы

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Источник изображения: Фото: TASS/EUGENIO LORETO

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Адмирал Пантелеев», «Печенга» и «Адмирал Трибуц», совершающие дальний поход, прибыли в столицу Филиппин Манилу. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря.

«Корабли ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» пришвартовались в порту Манилы», — приводит сообщение посольства России на Филиппинах ТАСС.

В посольстве рассказали, что филлипинские военнослужащие, представители парламента страны и сотрудники МИД посетят российские корабли с обзорной экскурсией. Также с приветственным словом перед российскими моряками выступит посол России на Филиппинах Марат Павлов.

Дальний поход начался 7 октября во Владивостоке. Как отмечает пресс-служба ТОФ, его целями стали развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами и демонстрация Военно-морского флага России в регионе.

Ранее, 2 декабря, корабли ТОФ прибыли во вьетнамский порт Камрань. Для российских моряков были запланированы культурная программа и спортивные состязания с моряками ВМС Вьетнама.

До этого, 22 ноября, «Адмирал Пантелеев» прибыл с деловым заходом в порт Саттахип Таиланда. Для таиландских военнослужащих главной военно-морской базы страны была организована экскурсия на российский корабль.


Также 6 ноября на корабле «Адмирал Трибуц» прошел прием делегации Мьянмы с участием лидера страны — председателя государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего Вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Мероприятие состоялось в рамках первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений.

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