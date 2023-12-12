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ТАСС

El Pais: поддержка Украины со стороны Запада изнашивается

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee

По данным газеты, Вашингтон столкнулся с серьезными проблемами при выполнении своих финансовых обещаний Киеву

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Западные страны обещали оказывать содействие Украине столько времени, сколько потребуется, однако сейчас экономическая, дипломатическая и военная поддержка США и ЕС демонстрирует признаки износа. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По ее версии, Вашингтон столкнулся с серьезными проблемами при выполнении своих финансовых обещаний Киеву. В Евросоюзе начались интенсивные переговоры по преодолению вето Венгрии и выделению Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Как считает издание, политическая борьба в странах Запада и медленные темпы военного производства сказываются на поддержке Киева.

Газета подчеркивает, что эта неделя является важной для будущего Украины. Главы государств и правительств ЕС соберутся 14 декабря на саммит, где будет обсуждаться новый пакет экономической помощи, а также может быть принято решение о начале переговоров по вопросу присоединения этой страны к сообществу. В самой Украине наблюдаются собственные политические проблемы, учитывая отсутствие прогресса в контрнаступлении, считает издание.

По его информации, Киев, находящийся под угрозой гиперинфляции, остро нуждается в экономической поддержке Запада. Тем временем экономическая и военная помощь Украине со стороны ее союзников этой осенью достигла рекордно низкого уровня.

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В Будапеште обвиняют Киев в неспособности обеспечить права национального венгерского меньшинства на западе Украины, а также указывают на бесперспективность попыток разрешить конфликт с Россией силовым путем.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате США, несмотря на то, что Джо Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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Венгрия
Грузия
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Проекты
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