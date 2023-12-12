Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях

По словам Анны Маляр, речь идет про купянское, лиманское, бахмутское, марьинское и авдеевское направления

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сложная ситуация сложилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях на востоке, в том числе в Авдеевке на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщила бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Купянское, лиманское, бахмутское (украинское название Артемовска в ДНР - прим. ТАСС), марьинское и авдеевское направления. На всех направлениях ситуация [для украинской армии] напряженная", - написала она в Telegram-канале. По словам Маляр, на всех пяти направлениях идут активные боевые действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. 30 ноября он провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, марьинское, купянско-лиманское, вся Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Ровненская области, Волынь, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону. Позднее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко в интервью украинской службе Би-би-си выразил мнение, что ВСУ должны перейти в стратегическую оборону, полностью переформатировав фронт. По его словам, украинские войска должны построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.