Нарышкин заявил, что страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского

Как отметил директор Службы внешней разведки, президент Украины зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Они рассматривают главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича, мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленскому. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро СВР.

"В службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Нарышкин. "На Западе считают, что глава Украины [Владимир Зеленский] слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца", - добавил он.

"Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, мэр Киева Виталий Кличко", - указал директор СВР.