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ТАСС

СМИ: Индия запустит 100 космических спутников военного назначения в ближайшие восемь лет

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Как сообщает газета The Times of India, в стране создадут Космическое командование для выполнения операций в ближнем и дальнем космосе

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Индия планирует увеличить свою группировку военных космических спутников на 100 аппаратов через семь-восемь лет. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

"Индийская группировка космических спутников военного назначения увеличится на 100 аппаратов через ближайшие семь-восемь лет. В стране будет создано Космическое командование для выполнения операций в ближнем и дальнем космосе", - сказал источник.

По его словам, военно-воздушные силы Индии направили на утверждение правительства проект новой доктрины, которая предусматривает активные шаги по эффективному использованию космического пространства как в наступательных, так и оборонительных целях, а также преобразование ВВС в воздушно-космические силы.

"Мы надеемся, что новая доктрина получит одобрение кабинета министров в ближайшее время", - сказал собеседник издания. Он отметил, что ВВС сейчас активно сотрудничают с Индийской организацией космических исследований, другими ведомствами и частными компаниями в создании новейших технологий в сфере космической связи, наблюдения за поверхностью Земли, управления космическими спутниками и другими. В обучение летчиков ВВС включена программа подготовки к действиям по отражению угрозы из космоса.

В августе 2013 года Индия объявила об успешном выводе на орбиту первого военного спутника GSAT-7, предназначенного для повышения обороноспособности ВМС страны. Противоспутниковое оружие Индия впервые испытала в марте 2019 года. Ракета системы АSAT, получившей название "Миссия Шакти", через три минуты после старта сбила космический аппарат, находившийся на низкой околоземной орбите (300 км). В связи с этим премьер Индии Нарендра Моди заявил, что южноазиатская республика стала новой космической сверхдержавой, в число которых входят США, Россия и Китай. 

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
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