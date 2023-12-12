«Роскосмос» рассказал об испытаниях «Кондора-ФКА»

Работы по проверке и настройке бортового оборудования системы с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА № 1» завершаются. Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Летные испытания космической системы с "Кондором-ФКА № 1". Завершаются работы по проверке и настройке бортовых систем и продолжается набор данных для оценки целевых характеристик. И уже начато взаимодействие с потребителями информации», — говорится в сообщении.

В ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что аппарат «Кондор-ФКА» начнет работу 1 января. Запуск второго спутника «Кондор-ФКА» и космического аппарата «Обзор-Р» запланирован на 2024 год.

В августе источник ТАСС рассказал, что группировку спутников ДЗЗ «Кондор-ФКА» планируют расширить до четырех космических аппаратов. По его словам, уже решены вопросы, связанные с производством еще двух «Кондоров».