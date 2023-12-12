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ЦАМТО

ВС Австралии получат на вооружение южнокорейские БМП "Редбак"

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Источник изображения: Фото: AUS DoD

ЦАМТО, 11 декабря. Австралийское дочернее предприятие южнокорейской компании Hanwha Aerospace 8 декабря подписало контракт на поставку ВС Австралии 129 БМП "Редбак".

Об этом сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея.

По информации Yonhap, контракт был заключен Hanwha Defense Australia (HDA) с группой по приобретениям и поддержанию оборонного потенциала (CASG) МО Австралии. Стоимость соглашения составляет 3,1 трлн. вон (2,4 млрд. долл.). Контракт также включает поставку пакетов обучения и поддержки.

Дочерняя компания южнокорейской оборонной фирмы была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов на поставку БМП в рамках программы Land-400 Phase 3 в июле этого года.

Бронемашины будут производиться на предприятии H-ACE компании HDA, которое должно открыться в третьем квартале 2024 года в Авалоне (штат Виктория), а их поставки запланированы на 2027-2028 годы.

Контракт является вторым экспортным соглашением на поставку ВС Австралии наземной военной техники компании Hanwha. В декабре 2021 года ВС Австралии заказали 155-мм самоходные гаубицы K9.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года Министерство обороны Австралии объявило тендер на поставку в рамках проекта Land-400 Phase-3 (также известен как Mounted Close Combat Capability) ББМ, предназначенных для замены поставленных в середине 1960-х годов бронетранспортеров M-113AS4.

Потенциальные претенденты представили свои предложения МО Австралии к 1 марта 2019 года. В их число вошли Rheinmetall Defence с БМП "Линкс", оснащенной башней "Ланс" (Lance), General Dynamics Land Systems (GDLS) с бронетранспортером "Аякс", южнокорейская Hanwha Defense с БМП AS21 "Редбак" и BAE Systems с БМП CV-90. В сентябре 2019 года Министерство обороны Австралии выбрало компании Hanwha Defense Australia и Rheinmetall Defense Australia финалистами тендера и далее проводило оценку только предложенных ими БМП. Опытные образцы своих БМП компании представили СВ Австралии в марте 2021 года.

В июле 2023 года компания Hanwha Defense Australia была выбрана предпочтительным претендентом на поставку боевой машины пехоты следующего поколения для ВС Австралии.

По информации Hanwha Defense, масса гусеничной БМП "Редбак" составляет около 42 т, длина – 7,9 м, ширина – 3,64 м, высота – 3,75 м. БМП рассчитана на перевозку 11 военнослужащих, развивает максимальную скорость 65 км/ч, запас хода – 520 км. БМП может оснащаться башнями различных типов. Как планировалось, предложенная ВС Австралии версия будет оснащена башней "Редбак", основанной на разработанной Elbit Systems 30-мм обитаемой башне последнего поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
BAE Systems
DAPA
Elbit Systems
General Dynamics
Rheinmetall
Проекты
CV-90
Land 400
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