Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Столкнувшись с российскими средствами поражения, украинские танкисты провели "модернизацию" своих танков Leopard 2A4, в результате которой водитель практически лишился шансов на спасение в боевой обстановке.

Это подтвердил недавний случай, когда бойцы 71-го мотострелкового полка 42-й дивизии смогли осмотреть одну из уничтоженных вражеских машин.

Как отмечает "Российская газета"(проект "РГ: русское оружие ), выглядящая относительно целой снаружи вражеская боевая машина основательно выгорела изнутри. Внутри на месте механика-водителя - погибший боевик.

Как оказалось, люк на крыше корпуса над отделением управления заклинило, и вэсэушник оказался в смертельной ловушке, пока другие члены экипажа, эвакуировавшись из вспыхнувшей бронированной "кошки" германского производства, спасались бегством.

Судя по обнародованным кадрам, Leopard 2A4 принадлежал 33-й отдельной механизированной бригаде сухопутных войск киевского режима. Всего им было доставлено сорок единиц такой техники, из которых уничтожено и подбито почти полтора десятка.

Интересно, что часть из них дооборудовали разработанной еще в Советском Союзе навесной противокумулятивной защитой "Контакт" первого поколения. При этом остались неприкрытыми большие участки корпуса и башни.

К тому же, как показала практика, после срабатывания такой "реактивной брони" у механика-водителя блокируется люк, что практически лишает его шансов на спасение.