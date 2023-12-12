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ТАСС

Великобритания передаст Украине два минных тральщика

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: ITAR-TASS

В Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что корабли будут закуплены Киевом с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Великобритания поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. В заявлении указывается, что Соединенное Королевство совместно с Норвегией сформирует новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

В Лондоне надеются, что благодаря этим поставкам Украина сможет нарастить экспорт своей продукции по Черному морю. В Минобороны пояснили, что речь идет о "долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО".

В заявлении говорится, что новая коалиция будет сотрудничать с украинскими ВМС в обучении "быстрому развертыванию" в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны в целях защиты прибрежных районов. Договоренности были достигнуты на ноябрьской встрече так называемой контактной группы по обороне Украины, которая работает под председательством США. В Минобороны Великобритании добавили, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

После начала российской специальной военной операции Великобритания оказала киевским властям военную помощь на сумму £4,6 млрд ($5,8 млрд). Британское правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине. 

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Продукция
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SCALP
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