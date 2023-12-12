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В США захотели сохранить старые истребители пятого поколения

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Самолет F-22A Raptor
ELMENDORF AIR FORCE BASE, Alaska — A snow covered F-22A Raptor rests in a circle of snow as 3rd Civil Engineer Squadron Snow Removal members clear the runways Jan. 13, 2008. Elmendorf is the second operational base and the first in the Pacific Air Forces to have a permanent Raptor mission.
Источник изображения: U.S. Air Force photo/Senior Airman Garrett Hothan

Американские законодатели предложили сохранить старые истребители пятого поколения F-22A Raptor, которые Военно-воздушные силы (ВВС) хотят законсервировать. Это следует из опубликованного Конгрессом США законопроекта об оборонной политике, пишет Defense News.

«Компромиссный законопроект об оборонной политике, опубликованный в среду вечером, удовлетворит просьбу ВВС о списании старых истребителей F-15 Eagle, A-10 Warthog и других самолетов, но снова заблокирует их попытку законсервировать 32 старых F-22A Raptor», — пишет издание.

ВВС предложили списать 42 штурмовика A-10 Thunderbolt II и 57 истребителей F-15C и F-15D. Это позволит сократить общее количество A-10 до 218 самолетов, а F-15 C/D — до 92.

Отмечается, что конференция закона об ассигнованиях на оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA) хочет одобрить запрос на списание A-10 не ранее чем через шесть месяцев после отправки Конгрессу отчета о способах решения задач, возложенных на эти самолеты. Член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман сообщил, что NDAA также разрешит списать ранние версии F-15.

При этом Конгресс планирует блокировать усилия ВВС по выводу из эксплуатации F-22 Block 20. Военные отмечают, что эти самолеты не могут выполнять боевые задачи. Устаревшие F-22 используют для обучения пилотов.

В ноябре стало известно, что компания Boeing планирует передать ВВС США новый истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II почти на год позже первоначально запланированного срока.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-22
Компании
Boeing
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