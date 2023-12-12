Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику

«Известия» узнали о новых возможностях ВМФ противодействовать силам альянса

Россия предпринимает усилия для того, чтобы противодействовать активности сил НАТО в Арктике. Уже к 2027 году Минобороны РФ планирует в несколько раз увеличить зону непрерывного радиолокационного контроля в регионе, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» главком ВМФ Николай Евменов. По его словам, ждет масштабное усиление и Северный флот. Речь также может идти о выходе России из Конвенции ООН по морскому праву, которая ограничивает ее полный контроль только 12-мильной зоной территориальных вод, сообщили представители Госдумы. Источники «Известий» рассказали об активном развитии в регионе инфраструктуры двойного назначения. Обо всем этом — в нашем материале с международного форума.

Заложили мину

Круглогодичная навигация по Северному морскому пути, покрытие всей арктической зоны устойчивой связью и полный радиолокационный контроль за передвижениями морских и воздушных объектов — три главные задачи, которые предстоит решить нашему государству для защиты своих военных и экономических интересов в Арктике, сохранения лидирующих позиций в регионе. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями» в ходе международного форума: «Арктика: настоящее и будущее».

Кратчайший путь по Северному морскому пути из Азии в Европу и огромные запасы углеводородов в регионе интересны не только российской экономике. Недружественные государства, в первую очередь США, считают российский сегмент Арктики общим достоянием и активно наращивают в регионе военное присутствие, подчеркнули собеседники издания.

Суть политических разногласий между Россией и странами НАТО лежит вокруг понимания статуса Северного морского пути и морских границ в регионе. В 1982 году ООН приняла Конвенцию по морскому праву, которая определила понятие 12-мильной зоны территориальных вод, где государство имеет право устанавливать свои законы.

Особенности правового статуса Арктики и Северного морского пути отдельно в конвенции не прописаны, раздел о «районах покрытых льдами» состоит всего из одной статьи общего содержания, в которой говорится о необходимости заботиться об экологии. Поэтому СССР, который исторически придерживался секторального подхода к определению границ в Арктике, к этой конвенции не присоединился и считал собственной территорией всё арктическое пространство от Баренцева до Чукотского морей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Ситуация изменилась в 1997 году, когда Россия ратифицировала конвенцию, согласившись с тем, что иностранные суда (равно как и самолеты и подлодки) могут находиться в Арктике без разрешения или даже уведомления нашей стороны (за исключением той самой 12-мильной зоны). А уже в XXI веке с развитием технологий, ростом темпов освоения арктического шельфа и активным таянием льдов в регионе стало возможным вести работу практически круглогодично, и Северный морской путь стал рассматриваться как реальная альтернатива существующим морским транспортным коридорам из Азии в Европу.

— Пока американцы не придумали эту конвенцию 1982 года, вся Арктика была поделена на сектора. Арктических государств всего пять: Россия, Дания, Норвегия, Канада, США. Но американцев это не устраивало, получалось, что у России более 60% территории побережья Арктики, а у них всего 7%. Они придумали эту конвенцию, мы сдуру ратифицировали, вляпались. Безусловно, надо ставить вопрос о том, что мы выходим из конвенции, потому что Северный морской путь — это наша внутренняя транспортная артерия. С 2012 года мы это закрепили несколькими указами президента, но американцы с этим не согласны, — рассказал «Известиям» советник заместителя главнокомандующего ВМФ России по вопросам Арктики вице-адмирал Анатолий Шевченко.

После серьезного ухудшения отношений России со странами НАТО участие нашего государства в конвенции стало миной замедленного действия. Корабли и авиация НАТО без уведомления активно действуют в российском сегменте Арктики, не пересекая, согласно конвенции, 12-мильную зону территориальных вод, но при этом ведя активную разведывательную деятельность.

Арктические зенитные ракетные комплексы ПВО «Тор-М2ДТ» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Высокопоставленный собеседник «Известий» в Минобороны России рассказал о последнем «вопиющем случае», когда летом этого года американский военный ледокол вошел в Чукотское море, приблизился к российским берегам, а на запрос российской стороны о характере своих действий сообщил, что «ведет подсчет рыбы».

В ближайшее время профильные комитеты Госдумы обсудят вопрос денонсации конвенции и поставят его на повестку дня, сообщил «Известиям» депутат парламента Николай Новичков.

— С учетом того, что после принятия поправок в Конституцию 2020 года мы национальное право поставили выше международного, нам никто не мешает игнорировать это требование (Конвенцию ООН в части 12-мильной зоны территориальных вод. — «Известия») уже сейчас, — отметил он.

Будут спрашивать разрешение

Чтобы иностранные государства неукоснительно выполняли требования российского законодательства в Арктике, они должны понимать, что наше государство имеет решимость и средства ввести разрешительную систему прохода по Северному морскому пути, считает Анатолий Шевченко.

— Что такое разрешительная система прохода? Это означает, что мы должны иметь силы и средства, корабли, авиацию, чтобы наши «гости» спрашивали разрешение на проход по Севморпути, понимая, что в противном случае их могут вытеснить или задержать, — рассказал он «Известиям».

По его словам, о многом, что делает Минобороны в Арктике, говорить нельзя из соображений секретности, но военная составляющая в регионе развивается синхронно с гражданским развитием Северного морского пути, по которому в 2024 году впервые в истории освоения Арктики планируется открыть круглогодичное движение.

Об угрозах российской Арктике со стороны НАТО и путях сдерживания альянса в своем выступлении на форуме рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Он сообщил о том, что в последнее время отмечен 20-процентный рост военного присутствия сил НАТО в регионе. И заявил, что Минобороны России планирует к 2027 году в несколько раз — до 3,2 млн кв. км — увеличить зону непрерывного радиолокационного контроля в Арктике.

Морские пехотинцы Северного флота Источник изображения: Фото: РИА Новости/ Павел Львов

Отвечая на вопрос «Известий» об изменении штатной структуры Северного флота, утратившего в этом году статус оперативного стратегического командования, Николай Евменов сообщил, что новая структура сил флота повысит скорость реагирования на угрозы, а силы СФ ждет масштабное усиление.

Информированный источник «Известий» в силовых структурах рассказал, что Россия, как и НАТО, активно развивает в регионе инфраструктуру двойного назначения.

— Например, мы можем оснастить условный ледокол ударными беспилотниками и даже ударным ракетным оружием. В обычное время судно будет выполнять свои задачи по ледовой проводке по Севморпути, а в угрожаемый период станет боевым кораблем Северного флота, чтобы выполнять задачи по сдерживанию вероятного противника. То же самое в части, касающейся баз спасения и снабжения, наблюдательных пунктов, аэродромов. В Арктике военная и гражданская инфраструктура дополняют друг друга, так было исторически, так будет и дальше, — рассказал собеседник «Известий».

На форуме также стало известно о деталях масштабной арктической судостроительной программы в интересах Морской спасательной службы России (ФГБУ «Морспасслужба»). Ведомство планирует в 2024 году принять 10 новых судов ледокольного класса, которые повысят безопасность мореплавания в регионе. Об этом рассказал заместитель руководителя «Морспасслужбы» Александр Науменко. Среди них — многофункциональное спасательное судно проекта IBSV02 мощностью 18 МВт, класса Icebreaker 7, способное выполнять весь спектр задач в арктическом регионе.

Строительство судна завершается на турецкой верфи Sefine Shipyard, его стоимость — около 13 млрд рублей. Длина 118 м, ширина 26 м, осадка 18 м. Исполнитель заказа классифицирует судно как ледокол-снабженец, однако информированный собеседник «Известий» в отрасли рассказал об особых возможностях нового ледокола.

— По своим характеристикам, наличию ангаров это судно способно нести не только спасательные вертолеты, но и беспилотные аппараты различных типов и дальности. На наших заводах после сдачи судна турками ледокол может получить специальное оснащение для выполнения задач под водой не только спасательного характера. А его ледовый класс позволит работать в высоких широтах круглогодично, — пояснил источник «Известий».

Всего же к 2034 году «Морспасслужба» планирует ввести в эксплуатацию в регионе 54 современных ледокольных судна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Говорили на форуме и о нерешенных пока проблемах безопасности в Арктике. Например, у России до сих пор нет спутниковой группировки, позволяющей вести непрерывный мониторинг и обеспечивать российских специалистов устойчивой и безопасной связью, включая доступ в интернет. Не только коммерческие, но и государственные организации вынуждены покупать услуги передачи данных и спутниковые снимки у зарубежных поставщиков.

У одного из профильных предприятий госкорпорации «Ростех» есть проект обеспечения устойчивой связью российского сегмента Арктики, но государственной поддержки он пока не получил. Между тем Илон Маск уже заявил, что планирует полностью покрыть Арктику интернетом с помощью своей системы «Старлинк», поставка услуг которой российским пользователям запрещена.

Андрей Краснобаев