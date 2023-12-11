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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!

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Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!.
Источник изображения: belvpo.com

Проведеннный анализ военно-полититической и оперативной обстановки показал, что ВСУ активно готовятся наступать.

Во-первых, принятые меры по дезинформации вкупе с пропагандой создали образ для ВСУ как в январе-феврале 2022 года. Информационный шум вокруг Украины очень сильно разбавлен политикой. Мировая общественность уверена в том, что вся помощь скоро закончится и Украина будет представлена на растерзание армии России.

Во-вторых, Украине очень нужен успех, причем любой. Необходимо убедить западный электорат в приближающейся победе и вернуть повестку дня о неограниченной помощи ВСУ в нужное русло. Остальное сделают подконтрольные СМИ, в том числе мировые. Они превратят любое продвижение в масштабный успех.

В третьих, достичь внезапности при современном развитии средств разведки довольно трудно. Скопление ударной группировки, вероятно, будет выявлено довольно скоро, несмотря на все меры секретности, маскировки и дезинформации. Поэтому будет принято нестандартное решение, а именно переход через замерзшее русло Днепра и Каховского водохранилища.

Вместе с тем, существуют другие явные признаки, которые свидетельствуют о подготовке противника к наступлению:

в Великобритании завершили подготовку и уже прибыли в свои воинские части более шести тысяч морских пехотинцев;

активных боевых действий не ведется, ВСУ действуют от обороны при этом проводится ротация подразделений;

наращивается доставка военных грузов, кроме того, создан большой запас патронов и снарядов различного калибра, которые доставляются и рассредотачиваются в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения;

значительно активизировалась разведка всех видов;

измененился режим действий противника, особенно характер ведения огня артиллерии. Как правило, признаком готовящегося начала наступления являются удары по целям в глубоком тылу, серии ударов по аэродромам и другим объектам. Такие удары заставят ВС РФ принимать организационные меры, рассредоточивать авиацию, изменять систему снабжения, перемещать командные пункты и так далее;

увеличилась поставка спецтехники (тягачей, инженерно-саперной техники), которая говорит о подготовке наступления даже больше, чем когда в пакетах помощи фигурируют боевые машины;

Также о близости украинского наступления свидетельствует и решение администрации временно оккупированной Запорожской области депортировать мирное население из населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, в свою очередь, российские власти объявили об эвакуации в Новой Каховке.

Перед началом наступления активные бои могут начаться на самых разных участках фронта – украинская сторона будет прощупывать оборону российских войск, выявляя наиболее слабые места.

Само начало наступления также не будет сводиться к какому-то одному мощному удару. Интенсивность боев будет нарастать постепенно, по мере переброски тяжелой техники на левый берег Днепра.

Таким образом, наступление будет проходить не на одном участке, а на двух и даже более, причем место основного удара не обязательно будет очевидным сразу.

В данном случае направление сосредоточения основных усилий ВСУ будет заключаться в блокировании (захвате) Армянска и Мелитополя с целью перекрытия сухопутных коридоров и блокаде Крыма с севера. Проведя наступательную операцию на данном участке, командование ВСУ выполнит рекомендации США о состредоточении главного удара на одном направлении.

На херсонском направлении силы ОГВ «Херсон» (численность более 42,2 тыс. чел.), переправляются через Днепр в районе Олешки, а также с ранее захваченных плацдармов в районе Крынки с ближайшей задачей нанести огневое поражение ВС РФ далее выйти к Армянску.

ВСУ на запорожском направлении силами ОГВ «Запорожье» (численность более 52,2 тыс. чел.), переправляются через замерзшее Каховское водохранилище с ближайшей задачей блокировать Энергодар, далее выйти к Мелитополю.

Отвлекающий удар будет наноситься силами ОТГ «Донецк» (более 51,4 тыс. чел.) в направлении ВАСИЛЬЕВКА-МЕЛИТОПОЛЬ, кроме того это обезопасит левый фланг наступающей ОГВ «Запорожье» от контрударов ВС РФ.

По нашим прогнозам, наступление начнется не ранее католического Рождества 25 декабря, это символично, поскольку, от празднования Нового года на Украине отказались, а правящий режим любит подарки.

Павел Ковалев

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Армения
Великобритания
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Продукция
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1 комментарий
№1
11.12.2023 02:57
Такое впечатление , что это описание событий полугодичной давности, только с уменьшенными  возможностями... не серьезно это все ... какие 6-ть тысяч морских пехотинцев ? Что они могут решить , когда в неделю убыль больше..
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