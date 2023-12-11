Новый комитет Союзмаша займется кадровым потенциалом предприятий ОПК

Новый комитет Союзмаш России по развитию перспективных компетенций в сфере профессионального образования, управления персоналом и социальной политики начал свою работу для укрепления кадрового потенциала предприятий «оборонки». Экспертная структура будет консолидировать предложения по развитию кадров для межотраслевого анализа и последующей проработки на законодательном уровне. Наиболее эффективные практики будут тиражированы на организации ОПК.

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов объявил о создании комитета 19 октября 2023 года. Он станет одним из важнейших инструментов в реализации промышленной политики, позволяющих искать новые подходы к развитию высокотехнологичной промышленности и ОПК.

Комитет сосредоточится на рассмотрении конкретных проблем и разработке инициатив для подготовки высококвалифицированных специалистов рабочих и инженерно-технических профессий. Основной фокус будет сделан на механизмах снижения кадрового дефицита на предприятиях, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, а также на обеспечении социальной защищенности работников и членов их семей.

«Предложения новой экспертной структуры Союза машиностроителей России могут стать основой для актуализации нормативной базы в целях развития промышленной политики России, в том числе развития ее кадрового обеспечения. В текущих условиях кадровое направление приобрело стратегически важный характер, поскольку обеспечение обороноспособности и технической независимости во многом зависят от квалифицированных специалистов. Ростех, являясь флагманом оборонной промышленности, при решении этой проблемы идет по эффективному пути», – отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

В состав комитета вошли представители профильных структурных подразделений Ростеха, HR-директора промышленных предприятий Госкорпорации, в том числе холдингов «Швабе» и «Высокоточные комплексы», АО «ОПК», концерна «Уралвагонзавод», Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации. В новом органе представлены образовательные организации, включая ректоров и проректоров таких вузов, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА, МАИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, КНИТУ-КАИ, МАДИ, Тульский госуниверситет, ЮФУ, а также руководство Корпоративной академии Ростеха. Представители органов государственного и муниципального управления, представители бизнес-сообщества, обладающие значительным опытом и экспертизой в направлениях деятельности комитета, также стали его членами.

«Совместная работа членов комитета велась и до его создания в течение нескольких лет. При этом сейчас с учетом задач по ускоренному импортозамещению, укреплению и развитию научно-промышленного и кадрового потенциала страны совместные инициативы организаций-членов Союза машиностроителей России требуют системной, а зачастую и законодательной поддержки. Комитет выявляет лучшие практики развития и сближения отечественного образования и промышленности, положительно зарекомендовавшие себя проекты и инструменты в рамках социальной политики и формирует предложения для рассмотрения профильных комиссий, комитетов и экспертных советов при Государственной Думе РФ. Так, например, разработанные и апробированные Ростехом подходы в образовательной сфере по подготовке инженеров для авиационной, радиоэлектронной, IT- и биотехмед-отраслей могут повысить свою результативность и использоваться и другими организациями «оборонки» вне контура Госкорпорации за счёт обновления стандартов обучения специалистов в российских вузах», – отметил председатель комитета, заместитель генерального директора Корпорации, член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Предметом обсуждений в рамках первого заседания комитета стали социальная программа Корпорации и ПАО «Промсвязьбанк» «Квадратные метры Ростеха», направленная на обеспечение жильем работников ОПК, а также меры и инструменты, применяемые Корпорацией для снижения кадрового дефицита.

«Комплексный подход, реализуемый Корпорацией для решения кадровых задач, может быть интересен и другим организациям – членам Союза машиностроителей, мы, в свою очередь, считаем необходимым консолидировать позиции членов профессионального сообщества и коллег по цеху для выработки решений, актуальных для поддержки наших предприятий в условиях СВО и повышенных обязательств по производственной программе», – отметила заместитель председателя комитета, директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.