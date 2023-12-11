Пресса США: Оружейные компании предупредили о глобальном дефиците пороха

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Цены на боеприпасы в ближайшее время поползут вверх, в мире ожидается глобальный дефицит пороха. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на оружейные компании.

По данным американского журнала, поставщики уже уведомили оружейные компании о беспрецедентном спросе на порох и его ожидаемом дефиците. Связано это с происходящими в мире событиями, а вернее с двумя конфликтами: российско-украинским и палестино-израильским. Соответственно, дефицит пороха приведет к росту цен на боеприпасы.

Из-за мировых событий наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха, и, таким образом, они существенно повысили наши цены

- приводит издание заявление компании Vista Outdoor.

На сегодняшний день у западных стран наблюдается нехватка боеприпасов по причине отправки их Украине. После того как арсеналы многих стран показали дно, появилась потребность восполнить отданные запасы снарядов. Здесь Европа снова сталкивается с проблемой, но теперь промышленного характера, имеющихся мощностей для производства необходимого количества снарядов не хватает, поскольку они не рассчитаны на такие объемы.

О том, что Запад может столкнуться с дефицитом пороха заявлялось и ранее, но о повышении цен не только на боеприпасы, но и на оружие, сообщается впервые.