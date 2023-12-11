"Неудачное схождение звезд". Киев рискует потерять поддержку Запада (Financial Times, Великобритания)

FT: Киев может лишиться финансовой и военной помощи США и ЕС

Опасения Зеленского о прекращении помощи Запада могут сбыться, пишет Financial Times. Больше всего Киев встревожен тем, что поддержка Украины, когда-то вопрос межпартийного консенсуса, превратилась в разменную монету по обе стороны Атлантики.

Обращаясь к лидерам стран "Большой семерки" на этой неделе, президент Украины Владимир Зеленский был прямолинеен.

"Россия надеется только на одно: что в следующем году единству свободного мира придет конец. Россия считает, что Америка и Европа проявят слабость и не будут поддерживать Украину", — заявил он вечером в среду, 6 декабря, обращаясь по видеосвязи к своим самым важным политическим союзникам.

"Свободному миру жизненно необходимо <…> и дальше поддерживать тех, чья свобода подвергается атаке, — продолжил он. — У Украины есть сила. И я прошу вас быть настолько сильными, насколько это возможно".

Этот призыв Зеленской — не просто громкие слова. Спустя несколько часов после его обращения Сенат США отклонил запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на дальнейшую помощь Украине. По другую сторону Атлантики предложение Еврокомиссии о выделении 50 миллиардов евро на поддержку бюджета Киева в течение следующих четырех лет, оказалось в подвешенном состоянии в преддверии саммита лидеров Евросоюза, который пройдет на следующей неделе, несмотря на то, что государства-члены потратили несколько месяцев на споры о его финансировании.

Если хотя бы один из этих двух пакетов не будет одобрен, долгосрочная финансовая безопасность Украины окажется под большим вопросом. А если одобрения не получат оба пакета, ее будущее будет чрезвычайно мрачным.

В момент, когда Украина отчаянно нуждается в том, чтобы Запад взял на себя долгосрочные финансовые и военные обязательства, которые послужат ей своеобразной гарантией против затяжной агрессии России, двое из ее важнейших союзников демонстрируют неспособность справиться с этим испытание, что ставит ребром вопрос о степени решимости Запада.

"Нам необходимо внести ясность в вопрос финансирования Украины в следующем году и далее. Это однозначно неотложный вопрос", — сказал в интервью Financial Times вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis). По его словам, "Россия уже сейчас представляет собой военную экономику", поэтому Евросоюзу необходимо "не терять фокус и продолжать поддерживать Украину".

В случае с Евросоюзом под угрозой находится не только финансовая поддержка. Этот блок должен был выполнять роль якоря западной интеграции Украины — с перспективой того, что в конце концов она сможет стать его полноправным членом. Соглашение с Евросоюзом о начале переговоров по вопросу вступления стало бы для Киева столь необходимой политической победой над Москвой после года военных разочарований, однако Венгрия пообещала заблокировать это соглашение.

Больше всего Киев встревожен тем, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики.

"Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для Евросоюза, НАТО или Соединенных Штатов. Потому что, если бы ее рассматривали таким образом, никто не стал бы играть с ней в политику", — отметил Якоб Киркегаард (Jacob Kirkegaard), старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Брюсселе.

"Это обесценивание военных усилий Украины. С моей точки зрения, назвать это как-то иначе нельзя. И для Украины это ужасная ситуация, — продолжил он. — Если бы вы были на месте Владимира Путина, вы подумали бы: “Что же, мое стратегическое решение попытаться продержаться дольше Запада, работает”".

Неустанное давление

Финансовые проблемы, с которыми сталкивается Украина, чрезвычайно серьезны и неотступны. Правительство использует все налоговые поступления для покрытия расходов на оборону, которые составляют около половины всего объема государственных расходов. Хотя Украина получила оружие и военную подготовку личного состава ВС на сумму почти в 100 миллиардов долларов, она все равно нуждается в иностранной помощи для того, чтобы оплачивать работу правительства, общественные услуги, пенсии и пособия. В бюджете на следующий год, принятом парламентом в ноябре, предусмотрено внешнее финансирование в размере 41 миллиард долларов.

Украина рассчитывает получить 18 миллиардов долларов от Евросоюза, 8,5 миллиарда долларов от Соединенных Штатов, 5,4 миллиарда долларов от МВФ, 1,5 миллиарда долларов от других банков развития и 1 миллиард долларов от Великобритании. Киев продолжает вести переговоры с другими партнерами, такими как Япония и Канада.

Хотя часть необходимых Украине денег будет выплачена независимо от того, что случится в Вашингтоне или Брюсселе, Киеву нужно, чтобы средства начали поступать уже в январе. Если этого не случится и Киев не сможет заимствовать достаточно средств внутри страны, ему, вероятно, придется прибегнуть к эмиссионному финансированию со стороны центрального банка, что спровоцирует гиперинфляцию и поставит под угрозу финансовую стабильность.

Отсюда и такая сильная тревога по поводу тупиковой ситуации в Соединенных Штатах и Евросоюзе. В Брюсселе Венгрия пообещала заблокировать все линии поддержки, что отчасти объясняется ее стремлением вынудить Евросоюз разблокировать денежные выплаты Будапешту, замороженные из-за нарушений принципа верховенства закона.

Между тем решение Еврокомиссии объединить денежные средства для Украины с запросами на финансирование, которые являются приоритетными для некоторых членов блока, не привело ни к чему хорошему. Другие члены Евросоюза добиваются исключения этих запросов, и, пока торги продолжаются, Украина остается в подвешенном состоянии.

В Вашингтоне ослабление общественной поддержки, ставшее результатом затягивания украинского конфликта, отсутствие успехов на поле боя и потеря демократами контроля над Палатой представителей после промежуточных выборов в совокупности привели к политическому тупику.

Многочисленные бюджетные запросы и обращенные к Конгрессу публичные призывы президента Джо Байдена одобрить пакет финансирования Киева в размере 60 миллиардов долларов остались без внимания, поскольку республиканцы и демократы продолжают спорить о том, на что еще следует потратить средства.

Последние несколько недель республиканцы требуют, чтобы дальнейшая помощь Украине была соединена с новыми драконовскими ограничениями на иммиграцию на южной границе, на что демократы никогда не согласятся.

Под мощным давлением со стороны бывшего президента Дональда Трампа и бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и Майк Джонсон, сменивший его на этом посту после его отставки в октябре, отказались вынести законопроект о финансировании Украины на голосование в нижней палате Конгресса.

Поскольку деньги для Украины заканчиваются, тревога и разочарование чиновников Белого дома нарастает. Тон Байдена стал заметно мрачнее: на этой неделе он заявил, что, если Украину бросят в беде и Россия победит, Путин может продолжить наступление на какого-нибудь члена НАТО и втянуть Соединенные Штаты в войну.

"Мы получим то, чего мы не хотим и чего сегодня у нас нет, — американские солдаты будут сражаться против российских солдат".

"Обычно внешняя политика Соединенных Штатов и выделение средств на продвижение и поддержку внешнеполитических интересов Америки отделены от внутриполитических споров и борьбы, — сказал Макс Бергманн (Max Bergmann), директор программы по изучению Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований. — Но не в этом случае".

На долю Соединенных Штатов приходится чуть менее половины из тех 100 миллиардов долларов военной помощи, которые Украина получила с февраля прошлого года. Однако Америка сумела использовать свои огромные запасы современного вооружения и свою более мощную оборонную промышленность для того, чтобы вооружить Украину, — в этом смысле европейские союзники не скоро смогут с ней сравниться.Украина наращивает собственное производство оружия, но ей пришлось стартовать с гораздо более низких позиций.

Выступая на этой неделе в Вашингтоне, глава офиса Зеленского Андрей Ермак попросил передать Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны, которые будут играть решающую роль в отражения атак российских сил в течение следующих 12 месяцев.

Но Пентагону уже пришлось начать нормировать средства на поддержку Украины, которые, как ожидается, закончатся к концу месяца.

"Мы уже отдали все, что могли отдать. Денег не осталось", — пояснил Бергман.

По данным Кильского института, в целом этой осенью объемы западной поддержки Украины достигли рекордно низкого уровня. Объемы новых обязательства за период с августа по октябрь оказались на 87% меньше, чем объемы за тот же период 2022 года. За последние три месяца только 20 из 42 стран, чьи действия отслеживают эксперты института, взяли на себя новые обязательства по предоставлению помощи — это самый низкий показатель с момента начала российской специальной военной операции на Украине.

Переломный момент

Следующие семь дней могут стать решающими для будущего Украины. Ожидается, что в воскресенье МВФ обнародует оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины, тем самым пролив свет на ее финансовое положение и потенциальные потребности в денежных вливаниях.

Некоторые надеются, что для чиновников по обе стороны Атлантики это станет суровым напоминанием о высоте ставок и послужит катализатором новой волны соглашений.

Дипломаты стран Евросоюза будут вести переговоры в воскресенье и всю следующую неделю в попытке достичь договоренностей по пакету финансовой помощи. Чиновники Белого дома и высокопоставленные демократы все еще надеются на соглашение по финансированию Украины, но их опасения и предостережения по поводу возможных последствий неспособности достичь договоренностей становятся все более резкими. Их беспокоят не только непосредственные последствия для Украины, но и то, как отказ от помощи Киеву скажется на авторитете Соединенных Штатов в мире.

"Из оценок разведывательного сообщества мы знаем, что Путин уверен, что в отсутствие дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов Украина падет в течение нескольких месяцев, — сказал председатель комитета Сената по делам разведки Марк Уорнер (Mark Warner) на этой неделе. — Зачем нам сейчас показывать, что Путин прав?"

"Мы не можем допустить, чтобы разногласия внутри Конгресса помешали Соединенным Штатам выполнить наш моральный долг по финансированию Украины, — сказал сенатор-демократ Майкл Беннет (Michael Bennet). — Если мы не сможем проявить слаженность, мы отправим Путину ужасный сигнал".

Юлия Осмоловская, бывший украинский дипломат, которая сейчас возглавляет аналитический центр Globsec в Киеве, считает, что препятствия на пути дальнейшей помощи со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов — это, конечно, плохая новость для Украины, но не повод для "отчаяния".

Согласно новому отчету, над которым работала Осмоловская и другие эксперты и который был опубликован на этой неделе, с прошлого года факторы, имеющие решающее значение для успеха Украины, изменились.

Если предположить, что конфликт на истощение продлится до 2025 года или еще дольше, важную роль будет играть прямая военная помощь Запада наряду со способностью Украины поддерживать собственную военную машину. Но следующий этап войны будет определяться способностью Украины достичь технологического превосходства над российскими силами с помощью более сложных методов и средств ведения радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

"Главная задача сейчас — не впадать в отчаяние, а подумать, что мы можем сделать, чтобы реально изменить ситуацию в доступных нам пределах", — пояснила Осмоловская.

Однако, поскольку военный конфликт продолжается уже вторую зиму подряд, а Россия собирается использовать свои огромные запасы ракет для нанесения ударов по критически важным объектам электроэнергетической и отопительной инфраструктуры, неспособность Запада предоставить Киеву дополнительное финансирование станет тяжелым ударом по моральному духу страны.

"Это переломный момент. Неудачное схождение финансовых звезд", — отметил Киркегаард.

"Западные политики много раз приезжали в Киев и заявляли: “Мы будем вас поддерживать столько, сколько потребуется”. Сейчас все эти слова кажутся пустыми, не так ли?"

Автор: Генри Фой (Henry Foy), Джеймс Полити (James Politi), Бен Холл (Ben Hall)