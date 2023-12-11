Global Times: Джо Байден попытался напугать Конгресс войной с Россией

Джо Байден пошел на отчаянный шаг, чтобы убедить конгрессменов дать Украине еще денег, пишет Global Times. Он попытался напугать их прямой войной с Россией, но не был услышан. В горячую пору предвыборной борьбы законотворцам уже не до него.

В то время как у Соединенных Штатов заканчиваются деньги на поддержку Киева в его конфликте с Москвой, президент Джо Байден в отчаянии прибег к кажущейся паникерской риторике, чтобы "напугать" Конгресс и заставить его как можно скорее выделить Украине больше средств. Но на самом деле, независимо от того, что ждет Киев в будущем, одно можно сказать наверняка: ради своих эгоистических геополитических интересов США и НАТО будут продолжать считать Россию своим главным врагом.

В среду в Сенате провалился законопроект, санкционирующий десятки миллиардов долларов на чрезвычайные расходы, включая помощь Украине. Ранее Байден призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Киева до праздничных каникул. Он заявил, что если Москва выиграет конфликт с Киевом, расширит его, а затем нападет на союзника по НАТО, "тогда произойдет то, чего мы стараемся избежать и чего на сегодняшний день пока еще нет — американские войска будут сражаться с российскими".

Как отмечают некоторые американские СМИ, это самое строгое предупреждение Байдена относительно российско-украинского конфликта. Президент ведет себя в этом вопросе как уж на сковородке, потому что его судьба на выборах в следующем году тесно связана с судьбой Украины.

Представьте себе, если США, крупнейший донор Киева и один из его самых приверженных сторонников в мире, сократят свою помощь. На фоне растущей усталости от войны на Западе это, безусловно, подорвет готовность Европы поддерживать Зеленского. В таком случае становится совершенно очевидно, чем все закончится.

Запад не хочет видеть Россию победителем в этом конфликте. То же касается и администрации Байдена, ведь тогда она не сможет продемонстрировать избирателям свои дипломатические способности в критический год президентских выборов в США. Поэтому Байден будет продолжать настаивать на скорейшей помощи Украине, поскольку жаждет увеличить количество голосов во время предстоящего избирательного цикла и измотать Россию на поле боя.

Сенсационное заявление Байдена также свидетельствует о последовательной позиции политической элиты Вашингтона — ее цель, заключающаяся в долгосрочном сдерживании России, остается неизменной. И в настоящий момент Украина является для нее чрезвычайно ценным стратегическим инструментом. Соединенные Штаты, безусловно, будут поддерживать Киев, потому что цена отказа слишком высока. В то же время процесс дальнейшего давления на Москву никогда не прекратится.

Конфронтационная модель с НАТО и США с одной стороны и Россией с другой уже давно сформировалась. Сейчас вопрос заключается в том, насколько глубоко НАТО и США хотят вовлечься в противостояние с Москвой. В настоящее время они ведут прокси-войну, поддерживая Киев в тылу. Однако поскольку они, похоже, готовы "сражаться до последней капли украинской крови", чью кровь они будут использовать, когда закончится украинская?

Вашингтон неоднократно подчеркивал, что прилагает все усилия, чтобы избежать лобового столкновения с Москвой. Озвученный Байденом жуткий сценарий сражения американских и российских войск призван напомнить членам Конгресса, что война с Москвой чужими руками более экономична и эффективна и в большей степени отвечает интересам Америки, чем настоящая горячая война США и НАТО с Россией. Однако по мере приближения очередного избирательного цикла опасность заключается в том, что сенаторы и представители слишком увлечены партийной борьбой, чтобы воспринять предупреждение Байдена всерьез.

Тем не менее оказание дополнительной помощи Украине — это не то решение, которое поможет избежать войны между странами, обладающими двумя сильнейшими армиями в мире. Соединенные Штаты и НАТО должны понять, что будь то конфликт на Украине или иные интриги, ничто не сможет уничтожить Россию. Когда они откажутся от своей стратегии неустанной борьбы с Москвой, мир, быть может, станет местом, где ни Россия, ни Украина, ни США, ни другие страны НАТО не будут беспокоиться о том, что им придется сражаться до последней капли крови.