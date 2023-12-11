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Военное обозрение

Российские войска начали оборудовать позиции специальной защитой от FPV-дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска начали применять защиту позиций от FPV-дронов противника, устанавливая специальные каркасы и перекрытия над траншеями. Кадры оборудованных таким образом позиций российских войск публикуют украинские ресурсы.

Ударные беспилотники, в том числе дроны-камикадзе, получили в последне время большое распространение. Относительно дешевые FPV-дроны применяются для уничтожения как бронетехники, так и живой силы. Укрыться в открытых сверху траншеях от беспилотников практически невозможно, о чем говорят многочисленные ролики, снятые обеими сторонами конфликта.

Противник выкладывает кадры наших траншей, которые оборудуются каркасами и перекрытиями для защиты от FPV-дронов и сбросов

- пишут российские ресурсы.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь российские военные придумали защиту от дронов, устанавливая каркасы и перекрытия над траншеями. Естественно, что от прямого попадания такая защита не спасет, но затруднит визуальное наблюдение за перемещением российских военнослужащих по этим самым траншеям. Нанести прицельный удар по бойцам будет уже невозможно, а это спасение чей-то жизни. В последнее время FPV-дроны доставляют очень много проблем, фактически заменяя противнику артиллерию.

Кстати, не будет удивительным, если через некоторое время мы увидим абсолютно такие же защитные сооружения над позициями ВСУ.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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