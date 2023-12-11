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Перечислены плюсы впервые использованных на СВО российских вертолетов Ка-52М

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Вертолет Ка-52М
Вертолет Ка-52М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Модернизированные вертолеты Ка-52М, впервые использованные в зоне специальной военной операции (СВО), имеют улучшеную защиту и огневую мощь, так как оснащены усовершенствованным бортовым комплексом обороны и могут использовать легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) «Изделие 305». Плюсы боевых машин перечислил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с «МК».

По его словам, ЛМУР способны поражать как стационарные, так и движущиеся наземные цели. Благодаря твердотопливному двигателю такие ракеты развивают скорость до 230 метров в секунду. Максимальная дальность пуска снаряда составляет 14,5 километра. Эксперт подчеркнул, что ЛМУР несет большой заряд взрывчатки, что позволяет атаковать крупные объекты, например, командные пункты, узлы связи, казармы или ангары с боевой техникой.

Кроме того, у Ка-52М увеличена дальность обнаружения целей за счет изменения комплекса гиростабилизированной оптико-электронной станции. В том числе была улучшена работа тепловизионного канала, что позволяет оператору видеть более четкое изображение и точнее идентифицировать цель, подчеркнул Суконкин. По его словам, это поможет избежать случаев, когда атака велась по уже подбитым танкам.

Эксперт также рассказал, что у вертолетов этой модели улучшен бортовой комплекс обороны, защищающий судно от ракет с тепловым наведением. «Ка-52М можно охарактеризовать как вертолеты, как машины, способные поражать более удаленные цели и обеспечивающие сохранность жизни личного состава», — резюмировал Суконкин.

Он также подчеркнул, что был свидетелем эмоционального подъема российских бойцов после того, как они увидели Ка-52М в работе.

Ранее стало известно, что Россия впервые применила в зоне спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М. Боевые машины нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в рамках выполнения задачи по поддержке подразделений Сухопутных войск. В результате российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
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