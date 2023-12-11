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ТАСС

Носитель "Калибров" МРК "Наро-Фоминск" выполнил стрельбы в Балтийском море

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Спуск на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Спуск на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 "Наро-Фоминск".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Как сообщила пресс-служба Балтийского флота, после завершения испытаний и ревизии корабля на нем поднимут военно-морской флаг

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Балтийском море, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный для Балтийского флота, в ходе завершения этапа государственных испытаний провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-мм артиллерийской установки в морском полигоне флота. В качестве мишени использовался малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно", - говорится в сообщении.

После завершения испытаний и ревизии корабля на нем будет поднят военно-морской флаг. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль войдет в состав Балтийского флота.

Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", имеют большее водоизмещение и оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
21631 Буян-М
БФ
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