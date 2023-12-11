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ТАСС

В ФРГ в 2024 году намерены поставить Украине 200 тыс. артиллерийских снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

На это никак не повлияет то, кто станет следующим президентом США, заверил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать помощь Украине, в частности поставит ей почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году, на это никак не повлияет то, кто станет следующим президентом США. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

"В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов, - сказал генерал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. - Производство сейчас увеличивается".

Бройер не стал строить догадки о том, как скажется на Европе возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. "Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США", - отметил генеральный инспектор Бундесвера.

Согласно статистике Минобороны ФРГ, Киев за последние 1,5 года получил от Берлина более 250 тыс. снарядов калибра 115 мм. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году помощь с €4 млрд до €8 млрд. Однако власти пока не согласовали бюджет на следующий год из-за фискальных проблем.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году сообщество обязательно доведет производство до этого уровня. С подобными обещаниями выступил и министр обороны США Ллойд Остин, заявив, что Вашингтон на 50% увеличил финансирование производства боеприпасов. При этом, как сообщала американская телекомпания ABC, поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30% с начала операции Израиля в секторе Газа в октябре.

Согласно подсчетам базирующегося в Киле Института мировой экономики, объемы обещанной киевским властям помощи со стороны западных партнеров сократились в августе - октябре на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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