Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности

Путин: оборонная промышленность РФ набирает обороты, работа идет все грамотнее

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная промышленность набирает обороты.

"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", - отметил президент во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.