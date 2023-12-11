Войти
РИА Новости

Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности

353
0
+1
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Путин: оборонная промышленность РФ набирает обороты, работа идет все грамотнее

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная промышленность набирает обороты.

"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", - отметил президент во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.05.2022
Ядерное оружие помогло России сохраниться, заявил глава "Росатома"
26.05.2021
Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин
09.06.2020
wPolityce (Польша): информация о переводе американских военных появляется не случайно
17.10.2018
Тормозной путь НК-93
27.02.2017
Путин назвал сирийский поход «Адмирала Кузнецова» личной инициативой
19.09.2014
НАТО может оказаться трудно противостоять военной стратегии Путина ("Reuters", Великобритания)
25.11.2013
Путин поручил подготовить программу санации Объединенной двигателестроительной корпорации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 11:44
  • 57352
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 10.12 20:57
  • 3
Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений
  • 10.12 20:54
  • 310
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.12 19:17
  • 2
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
  • 10.12 06:13
  • 169
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.12 06:51
  • 2
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 08.12 17:40
  • 1
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
  • 08.12 14:58
  • 0
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 08.12 12:08
  • 3
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок