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Интерфакс-АВН

SpaceX в понедельник запустит на орбиту беспилотный шаттл Космических сил США

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Boeing X-37B
Boeing X-37B.
Источник изображения: techcult.ru

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета Falcon Heavy в понедельник по московскому времени стартует на орбиту с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск предполагается осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 20:14 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 04:14 мск).

Конкретные задачи полета X-37B строго засекречены. Космические силы США лишь указывают, что целью миссии USSF-52 будет проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".

"Эти испытания включают работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями мониторинга космической обстановки, а также исследование радиационного воздействия на материалы в интересах NASA", - отметили в командовании Космических сил.

Это будет уже седьмой полет секретного американского беспилотного шаттла, имеющего грузовой отсек, где расположено оборудование для отработки перспективных технологий и проведения экспериментов. О длительности полета космоплана Космических сил США не сообщается. Предыдущий продлился 908 дней, после чего шаттл X-37B успешно приземлился на аэродроме космодрома во Флориде. Первый полёт Х-37В состоялся 22 апреля 2010 года.

Размеры X-37B составляют 8,8 метра в длину и 4,5 в ширину. Космоплан доставляется на орбиту на ракете-носителе, а возвращается на Землю в самолетном режиме, приземляясь на аэродроме.

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Страны
США
Продукция
X-37
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ЯО
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