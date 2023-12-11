Песков: сопровожение Путина Су-35 в ходе визита продемонстрировало новую технику РФ

Ее "знают и любят" в регионе, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сопровождение президента РФ Владимира Путина Су-35 в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию позволило продемонстрировать новую российскую технику, которую "знают и любят" в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле - это тоже, наверное, важная составляющая", - сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что главной целью сопровождения была гарантия безопасности главы российского государства. "Регион достаточно беспокойный. Если сами [Объединенные Арабские] Эмираты и Саудовская Аравия - это страны стабильные, предсказуемые, безопасные, но окружение, конечно, не столь безопасное, здесь могут быть и провокации", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

6 декабря Путин прилетел в ОАЭ, где провел переговоры с президентом этой страны. В тот же день президент РФ вылетел из Абу-Даби в Эр-Рияд, где встретился с саудовским наследным принцем.

Как сообщалось ранее, главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Они несли штатное вооружение различного класса, истребители пилотировали летчики первого класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет.