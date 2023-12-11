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Известия.ru

Путин указал на зависимость будущего России от работы участников СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Путин: от боевой работы участников спецоперации зависит будущее России

Будущее России зависит от боевой работы участников СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России, которых он наградил в Кремле. Фрагмент его выступления опубликовал 10 декабря в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Жизнь на фронте — это гораздо всё сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах. <...> В жизни всё сложнее. От вашей боевой работы очень много зависит будущее России, это очевидно», — сказал российский лидер, обращаясь к награжденным военнослужащим.

Кроме того, глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой. Он подчеркнул, что боевая работа должна идти постепенно, без несвоевременных победных реляций.

Церемония награждения Героев России состоялась 8 декабря. На следующий день, 9 декабря, в Москве состоялся военно-патриотический слет «Славы Героев будем достойны!» с участием более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов РФ. В своем выступлении перед его юными участниками российский лидер сравнил подвиги участников спецоперации с героической борьбой советских воинов в годы Великой Отечественной войны.


В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российских военнослужащих примером для будущих поколений. Он выразил уверенность, что судьбы и подвиги героев послужат для участников слета примером истинного патриотизма и образцом служения Отечеству.

В рамках торжественного концерта состоялись телемосты с участниками специальной военной операции и военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию.

В тот же день в Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Патриот-2023». Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, которые защищали страну. Лауреатами премии стали ветераны СВО, врачи, волонтеры, учителя и журналисты.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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