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ТАСС

Ударная группа вертолетов Ка-52М нанесла удар по ВСУ на донецком направлении

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новейшие российские ударные вертолеты Ка-52М в составе ударной группы нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

"Поступила боевая задача нанести удары по координатам предполагаемой живой силы противника. Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточненные координаты, отработали неуправляемым ракетным вооружением. Передовой авианаводчик подсказал попадание", - поделился летчик с позывным Оса, его цитирует военное ведомство.

О вертолете

Первый полет опытного образца Ка-52М состоялся 10 августа 2020 года. На международном форуме "Армия-2022" Минобороны РФ подписало контракты на поставку модернизированных Ка-52М. В сентябре 2022 года ТАСС сообщал об успешных испытаниях этого модернизированного вертолета в ходе СВО на Украине.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволяет повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости. По данным ТАСС, Ка-52М обладает сетецентрическими возможностями - может работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами. Также машина получила усовершенствованный комплекс бортовой обороны от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов и новую баллистическую защиту.

В ноябре 2022 года генеральный директор НИЦ "ИРТ" Николай Львов сообщал в интервью ТАСС, что Ка-52М первым получил систему мониторинга состояния конструкций, эта же система будет адаптирована для применения в перспективных военных самолетах. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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