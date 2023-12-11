Страны выстроились в очередь за непревзойденной российской военной техникой (Farda, Иран)

Москва предоставляет Тегерану лучшую военную технику, сообщает Farda. Так, вертолет Ми-28 оснащен современными системами ночного видения, а Су-35 поражает любые цели. Но первым на стражу ВВС Ирана встал тренировочный самолет Як-130, который выполняет не только учебные задачи.

Заместитель министра обороны Ирана заявил: "Относительно поддержки наших ВВС мы можем твердо сказать, что поставка в страну учебно-тренировочных самолетов Як-130, многоцелевых истребителей Су-35 и ударных вертолетов Ми-28 – вопрос уже решенный. Сделка уже согласована и в настоящий момент выполняются необходимые формальности".

О начале поставок в Иран этих образцов российской авиационной техники сообщил в интервью военному корреспонденту информагентства Tasnim представитель Минобороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал Сейид-Мехди Фархи.

В Вооруженных силах страны также подтвердили реализацию планов по приобретению упомянутой военной техники у России.

Замминистра обороны также добавил, что в минувшем году глава оборонного ведомства объявил о системе оборонных инноваций, о внедрении их в производство военной техники, и это заявление дало уже первые результаты. Однако, как подчеркнул замминистра, это не означает, что совершенство достигнуто во всех областях, хотя в чем-то Иран находится в числе лучших стран мира. Особенно это касается внедрения в производство новых технологий. Но что до авиации, то в этом случае необходимо использовать кратчайшие пути, так как это напрямую связано с укреплением обороноспособности страны.

Если говорить конкретно о производстве вертолетов, то здесь относительно количества Иран обладает очень хорошим потенциалом и лидирует в регионе, но в повестке дня стоит также качественное усовершенствование вертолетной техники. В этой области утверждены десятки проектов. Некоторые из них уже реализованы, например, такие как полеты в ночное время суток, модернизация систем авионики и ракетных комплексов. И на сегодня компания PANHA (Иранская компания по поддержке, ремонту и обновлению вертолетного парка), в сравнении с прошедшими 30 годами, достигла очень много, и в Вооруженных силах удовлетворены модернизацией.

Но есть области, где она идет медленно, но необходима она в кратчайшие сроки. И здесь, как нигде, очень необходим обмен опыта с соседями, особенно с такой передовой страной в отношении производства боевой техники, как Россия. По данным информагентства Tasnim, около года назад, в январе 2023-го помощник президента России Игорь Левитин, встречаясь с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Мохбером, заявил о готовности российских компаний к обмену технологиями для совместного с Ираном производства вертолетов. Важно отметить, что, как заявлял ранее генеральный директор упомянутой компании PANHA, Иран уже стал своего рода региональным хабом по ремонту вертолетной техники. Но для дальнейшего развития этой отрасли ВПК необходимы новые образцы.

"Ночной охотник"

Вертолет Ми-28, или "Ночной охотник", — боевой вертолет российского производства с двумя турбовальными двигателями мощностью 2500 лошадиных сил, что дает этому вертолету возможность лететь со скоростью около 320 км/ч.

Оснащен 30-мм пушкой 2А42, которая также применяется в БМП 2. Кроме того, два боковых крыла этого вертолета позволяют нести множество различных вооружений, таких как 80- и 122-мм ракеты и противотанковые ракеты, которые обеспечивают поддержку огнем и позволяют вести штурм.

Ударный вертолет Ми-28

Кроме указанных преимуществ, вертолет Ми-28 может использовать для ПВО и другие ракеты с тепловым наведением, а за счет оснащения подвесными топливными баками он может достичь большей дальности действия.

Ми-28 ("Ночной охотник") оснащен различными типами современных систем ночного видения, специально разработанными для полета и эксплуатации в ночное время, а его модель НЭ, оснащенная современными системами связи и возможностью связи с БПЛА, предназначена для экспорта.

Кабина этого вертолета имеет хорошую защиту от пуль калибром до 23 мм. Помимо этого вертолет Ми-28 оснащен различными лазерными и тепловыми сигнальными устройствами, а также сигнальными ракетами для отражения тепловых ракет. Это все значительно повышает уровень защиты вертолета. Ми-28 также может нести на своем винте радар миллиметрового диапазона. Наведение на миллиметровых волнах — это метод наведения ракет, при котором радиолокационные волны излучаются на поверхность земли. Обычно обратные волны имеют длину волны 50 микрон, и если на поверхности есть определенный объект, сделанный из определенного материала, то и длина обратных волн будет иной, и ракета будет следовать разным длинам волн, чтобы достичь цели. Этот метод наведения также используется в море, и поскольку море имеет гладкую и несложную поверхность, на ней можно распознать малейшее искажение и навести на него цель. Учитывая возможности вертолета Ми-28 в области переноски вооружения, которые в несколько раз превосходят вертолеты "Cobra", а также описанный уровень защиты Ми-28, он представляется неплохим вариантом для элитных сухопутных войск КСИР.

"Super Flanker" по классификации НАТО

Су-35 — один из самых мощных и практически непревзойденных в мире истребителей поколения 4++, оснащенный современной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н-035, который способен обнаруживать 30 целей и одновременно поражать восемь целей. Дальность действия радара составляет от 350 до 400 километров, что является самой большой дальностью у существующих истребителей. Его РЛС способна обнаруживать и поражать воздушные, морские и наземные цели одновременно, а поскольку она имеет более 1600 приемных и передающих элементов, то вывести ее из строя представляет собой сложную задачу, даже для развитых систем РЭБ. Истребитель Су-35 оснащен корректируемыми авиабомбами с лазерным наведением (КАБ) и ракетами класса "воздух-воздух" Р-77 и Р-73. Кроме того, на носу этого истребителя расположена РЛС тепловизионной электрооптической системы под названием OSL 35, которая способна идентифицировать цели на расстоянии до 90 километров пассивно и в виде тепловидения.

Истребитель Су-35 оснащен двумя двигателями АЛ41Ф1, которые развивают мощность 19 400 фунт-фут в нормальном режиме и 31 900 фунт-фут в форсажном режиме. Двигатель имеет переменную мощность, что значительно повышает маневренность истребителя.

Максимальная скорость этого истребителя составляет 1500 км/ч на малой высоте и 2500 км/ч на большой высоте, а ресурс его мощных двигателей — 4000 часов в каждом периоде службы до необходимого проведения проверок и капитального ремонта.

Этот истребитель вооружен одновременно противокорабельными и противорадиолокационными ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", кроме того, он имеет возможность запускать и стрелять всеми видами бомб, лазерных, спутниковых и радиолокационных ракет. Су-35 может нести до 10 активных радиолокационных ракет Р-77, до шести полуактивных радиолокационных ракет Р-27, до четырех ракет Р-73 или их комбинации для ведения воздушного боя. Кроме того, Су-35 может нести шесть ракет Х-29, шесть ракет Х-31, Х-35, а также ракеты Х-59. Еще одно оружие, которое может нести Су-35, — это корректируемые бомбы серии КАБ массой 500 и 1500 килограммов и бомбы свободного падения серии ФАБ, наряду с внутренней 30-мм пушкой.

Новый страж ВВС Ирана Як-130

Но первой птицей этого "трио" стал все же Як-130, из них два аппарата уже были переданы ВВС Исламской Республики Иран. Произошло это 11 сентября этого года.

Попробуем разъяснить, почему именно он, то есть учебно-тренировочный самолет, а не, например, Су-35, занимает в этой триаде первое место.

Як-130 — перспективный учебно-боевой самолет, разработанный и производимый российской фирмой Яковлева и способный удовлетворить потребности в подготовке летчиков ВВС для обучения управлению истребителями четвертого поколения. Этот самолет был разработан для замены учебно-тренировочного самолета Л-39 по заказу Вооруженных сил России и обеспечивает возможности учебных полетов для самолетов поколения 4++, таких как Су-35, и самолетов пятого поколения, таких как Су-57.

Но этот самолет тоже состоит на боевом дежурстве. Он был официально принят на вооружение с 2011 года, и, помимо российской армии, его поставки уже заказывали или использовали такие страны, традиционные партнеры России по линии экспорта военных технологий, как Алжир, Вьетнам, Бангладеш, Белоруссия, Мьянма и Сирия.

Як-130 — двухместный самолет с алюминиево-композитным корпусом, однако он способен, помимо выполнения учебных задач, выполнять также роль истребителя непосредственной наземной поддержки. Также этот самолет способен перевозить до трех тонн боеприпасов, и для этого он имеет десять отсеков для размещения вооружения под фюзеляжем, крыльями и законцовками крыла.

Этот самолет не имеет внутренней 30-мм пушки, но может нести под крылом внешнюю 23-милиметровую пушку. Кроме того, Як 130 может нести разнообразное обычное и управляемое вооружение, в том числе 250- и 500-кг бомбы, 80, 122 и 330-мм ракеты, а также управляемые бомбы КАБ-500 и нести управляемую ракету Х-29 и две тепловые ракеты Р-73 для воздушного боя. Еще Як может нести два блока радиоэлектронной борьбы на обоих концах крыльев и внешние топливные баки для увеличения рабочего диапазона.