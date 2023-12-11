Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

Минобороны впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, говорится в первом сообщении Минобороны о применении этих боевых машин в зоне СВО.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", — уточнили в ведомстве.

В министерстве также пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Летчик вертолета Ка-52М с позывным "Оса" рассказал, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.

В начале года информированный источник РИА Новости сообщал о применении этих боевых машин в зоне СВО, в том числе с ракетами "Изделие 305".

Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (с дальностью шесть километров), "Вихрь" (восемь километров), "Вихрь-М" (десять километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).