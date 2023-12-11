Войти
Известия.ru

В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С

401
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С наделен уникальными техническими характеристиками, он имеет рекордную дальность из-за особого размещения топливных баков. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Рекордного показателя дальности — более 3500 км — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета», — объяснили в госкорпорации, добавив, что также решена проблема с перемещением керосина под влиянием перегрузок, для избежания которой используется губкообразный пенополиуретан.

Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что Су-35С практически по всем характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. А двигатели АЛ-41Ф-1С способны развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Отмечается, что истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации, проведенной по техническому заданию Минобороны, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Су-30
Су-35С
Як-130
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Похожие новости
04.12.2023
Предприятие Ростеха передало Минобороны партию Су-30СМ2 и Як-130
24.11.2022
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
31.01.2022
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2021 году
21.01.2021
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2020 году
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
21.08.2013
Вышли из пике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 11:44
  • 57352
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 10.12 20:57
  • 3
Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений
  • 10.12 20:54
  • 310
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.12 19:17
  • 2
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
  • 10.12 06:13
  • 169
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.12 06:51
  • 2
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 08.12 17:40
  • 1
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
  • 08.12 14:58
  • 0
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 08.12 12:08
  • 3
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок