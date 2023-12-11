В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С наделен уникальными техническими характеристиками, он имеет рекордную дальность из-за особого размещения топливных баков. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Рекордного показателя дальности — более 3500 км — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета», — объяснили в госкорпорации, добавив, что также решена проблема с перемещением керосина под влиянием перегрузок, для избежания которой используется губкообразный пенополиуретан.

Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что Су-35С практически по всем характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. А двигатели АЛ-41Ф-1С способны развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Отмечается, что истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации, проведенной по техническому заданию Минобороны, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.