"Лучшие из лучших". Названы самые мощные ударные субмарины (The National Interest, США)

TNI: лучшие ударные подводные лодки разработаны в России, США и Великобритании

Сегодня ударные подводные лодки несут службу на флоте минимум двух десятков стран, пишет TNI. Но некоторые из них, которые стоят на вооружении в России, США и Великобритании, автор статьи назвал "лучшими из лучших".

Пожалуй, эти пять ударных подлодок — лучшие из действующих на сегодняшний момент. Непосвященному может показаться, что все подводные лодки по умолчанию ударные, ведь они предназначены для ударов по противнику. Однако даже до появления подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), чья задача сводится к ядерному сдерживанию, ударная подлодка специализировалась на борьбе с другими судами, включая подводные лодки, а также военные и торговые корабли противника.

Путаницу вносит то, что некоторые ударные подводные лодки могут нести крылатые ракеты и имеют расширенные возможности по поражению наземных целей. Более того, в советском и российском флоте традиционно используется термин “многоцелевые подводные лодки”.

Проект 945А “Кондор”

Подлодки проекта 945А “Кондор” (по классификации НАТО: Sierra II) остаются одним из самых дорогих и глубоководных в составе ВМФ России. Лодки разрабатывались специально для поиска и уничтожения американских АПЛ с баллистическими ракетами.

Этот класс, наследник проекта 945 “Барракуда (по классификации НАТО: Sierra I), уникален благодаря легкому и прочному двойному титановому корпусу, способному выдерживать высокое давление. Это позволило лодкам погружаться на большую глубину, снизило уровень шума и повысило устойчивость к торпедным атакам. Лодки класса “Кондор” оснащены реактором ОК-650 мощностью 190 МВт.

По скорости и глубине погружения на момент создания проект 945А превосходил американские аналоги, и представлял бы серьезную угрозу, перерасти холодная война в “горячую”. Были построены две подлодки — “Псков” (бывшая “Зубатка”) и “Нижний Новгород” (бывшая “Окунь”) — и обе несут дежурство в составе Северного флота России. Третья лодка этого класса, “Марс”, была заложена в 1990 году. Она строилась по усовершенствованному проекту 945Б (по классификации НАТО: Sierra III), но была списана до завершения строительства в 1992 году.

Проект 885 “Ясень”

Подводные лодки класса “Ясень” (по классификации НАТО: Severodvinsk) по-прежнему считаются одними из лучших в мире.

Считается, что наряду с ПЛАРБ “Борей” подлодки класса “Ясень” играют ключевую роль в обороне и сдерживании. Данный класс разрабатывался в конце 1980-х годов ленинградским (впоследствии петербургским) морским бюро машиностроения “Малахит”. Первоначально он предназначался на замену устаревших АПЛ класса “Акула”, однако после распада Советского Союза программа застопорилась. Хотя головное судно проекта “Северодвинск” было заложено еще в 1993 году, из-за проблем с финансированием вследствие экономического кризиса в России в следующее десятилетие проект практически заглох.

Вернулась к этом проекту Москва лишь в конце 2000-х годов, но к тому моменту он уже считался на грани устаревания. Но вместо того, чтобы начинать все с нуля, Кремль решил перезапустить класс “Ясень” под шифром “Ясень-М”. Проект претерпел массу конструктивных изменений и приобрел ряд улучшенных характеристик, чтобы устранить примерно десятилетний разрыв между “Северодвинском” и следующей лодкой класса “Ясень” — “Казанью”.

В отличие от старых ударных подводных лодок, построенных в позднесоветский период, лодки класса “Ясень-М” разрабатывались как многоцелевые и могут нести различное вооружение, в том числе новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности “Циркон”. На каждой лодке имеется десять шахт вертикального пуска для крылатых ракет, и, по имеющимся данным, они также могут оснащаться крылатыми ракетами “Калибр-ПЛ” и “Оникс” в качестве основного вооружения. “Казань” также оснащена системой вертикального пуска УКСК (3П-14Б).

Astute (“Проницательный”)

АПЛ класса Astute (“Астьют”) Британского королевского флота первыми в мире проектировались в трехмерной компьютерной среде. Хотя они не столь известны, как их американские или российские собратья, они все же считаются одними из лучших в своем роде.

Лодки оснащены целым рядом технологических новинок. Например, у них нет оптического перископа. Вместо него используется продвинутая видеотехнология, которая позволяет экипажу сканировать горизонт с 360-градусным обзором для устранения любой потенциальной угрозы.

Кроме того, в отличие от других АПЛ, класс “Астьют” разрабатывался с использованием современнейших антиакустических покрытий. Корпус каждой лодки покрыт более чем 39 000 пластин, которые маскируют звуковую сигнатуру корабля и позволяют скользить в водной толще практически бесшумно.

Подводные лодки класса “Астьют” несут 38 единиц различных видов оружия — как правило, это смесь тяжелых торпед Spearfish и крылатых ракет Tomahawk Block IV, способных поражать цель с точностью до нескольких метров на дальности до 1600 км. Комплекс средств противодействия включает в себя ложные цели и средства радиоэлектронной поддержки.

Virginia

Под занавес холодной войны ВМС США сместили акцент с подготовки к конфликту в открытом океане на господство в прибрежных районах. В результате на свет появились субмарины класса “Виргиния” (Virginia), пригодные для операций как в прибрежных водах, так и на глубине.

Эта гибкая многоцелевая платформа пригодна к противолодочной и противокорабельной борьбе и может выполнять ударные операции и заниматься наблюдением, разведкой и сбором данных. Подводная лодка класса “Виргиния” также может использоваться в поддержку сил специальных операций и участвовать в минной войне.

Класс “Виргиния” предложил целый ряд новшеств, которые значительно расширили его боевые возможности, включая упор на прибрежные операции. Подводные лодки оснащены электродистанционной системой управления, которая улучшила управляемость на мелководье. Кроме того, лодки оснащены оборудованием для поддержки сил специального назначения. Торпедные отсеки могут быть перекомпонованы для размещения небольшого подразделения сил специальных операций, включая “морских котиков”. Имеется также большая шлюзовая камера для водолазов.

Восемь лодок модификации Block V, которые сейчас строятся, будут оснащены специальным отсеком полезной нагрузки VPM — новая секция увеличит общую длину корпуса. Лодки “Виргиния” получат по четыре дополнительных ракетных шахты вместо одноцелевых пусковых труб для запуска крылатых ракет. Это позволить взять на борт больше ракет “Томагавк” и частично восполнит ракетные возможности ВМС, утраченные в связи с постепенным списанием подлодок класса “Огайо” (Ohio).

Seawolf (“Морской волк”)

Созданные для устранения угрозы со стороны советских ПЛАРБ и на замену устаревших подлодок класса “Лос-Анджелес”, атомные многоцелевые подводные лодки класса “Сивулф” считаются лучшими из лучших.

Благодаря модульной конструкции, пригодной к последующей модернизации, включая разработку оружия и более совершенных гидролокационных систем, эти подлодки имеют значительный запас на будущее. Максимальная скорость в погруженном состоянии составляет 35 узлов, а “бесшумная” скорость — 20 узлов.

Хотя у “Сивулф” отсутствует внешнее вооружение, подлодки этого класса проектировались с восемью торпедными аппаратами (это вдвое больше, чем у предшественника “Лос-Анджелес”), а также с двухпалубным торпедным отсеком, позволяющим поражать несколько целей одновременно.

Изначально планировалось, что за десять лет будет построено 29 лодок, однако затем их число сократилось до 12, а в итоге на воду были спущены лишь три. Но затем холодная война закончилась, и подлодки класса “Сивулф” зарекомендовали себя лучшими из лучших.

Однако программа оказалась весьма затратной: стоимость каждой подлодки составляла от 3 до 3,5 миллиарда долларов и оказалась бы непомерной, не изменись коренным образом глобальная геополитика.

Автор: Питер Сучу (Peter Suciu), писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру журналиста сотрудничал с более чем четырьмя дюжинами журналов, газет и сайтов, опубликовал более 3200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях