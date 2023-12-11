Эрдоган заявил, что реформа Совета Безопасности ООН стала необходимостью

Эрдоган: у Турции больше не осталось надежд на СБ ООН, необходима реформа

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции больше не осталось надежд на Совбез ООН, его реформа стала необходимостью.

Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

"Мы потеряли надежду. "Благодаря" вето США решение о прекращении огня (в Газе - ред.) не было принято. То, что мир больше, чем пяти (пяти постоянных членов Совбеза ООН - ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.