СМИ: США сокращают помощь Украине из-за масштаба потерь боевой техники

Издание Military Watch Magazine отметило, что ослабление западной поддержки Киева "обладает потенциалом не только подорвать способность Украины проводить военные операции", но и выполнять самые базовые функции государства

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. США сократили военную помощь Украине из-за масштабных потерь Киевом боевой техники в результате провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку привело независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine.

"Масштабы потерь [западной военной техники], с которыми столкнулась Украина, а также то, что [в мире] все более широко распространяется мнение о провале контрнаступления [ВСУ], сыграли решающую роль в усилении в США противодействия идее предоставления все больших объемов вооружений и военного финансирования [Украине]", - отмечают его обозреватели.

Они также утверждают, что экономика страны "фактически потерпела крах". Ослабление западной поддержки Киева "обладает потенциалом не только подорвать способность Украины проводить военные операции, но даже выполнять самые базовые функции [государства]".

Неудачное контрнаступление

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. 30 ноября он провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, марьинское, купянско-лиманское, вся Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Ровненская области, Волынь, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону. Позднее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко в интервью украинской службе Би-би-си выразил мнение, что ВСУ должны перейти в стратегическую оборону, полностью переформатировав фронт. По его словам, украинские войска должны построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.