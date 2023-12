Израиль ждет судьба Америки. И завидовать тут нечему (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: Израиль потеряет все, даже если выиграет войну в Газе

До сих пор нет абсолютной теории победы. Это доказывают нынешние конфликты на Украине, Тайване и в Газе, пишет Asharq Al-Awsat. Что касается палестинского вопроса, то Израиль ждет судьба США: он добьется ограниченного успеха и при этом лишится всего, считает автор статьи.

Те, кто не разбирается в политике и стратегии, вероятно, не знают, что до сих пор у нас нет всеобъемлющей теории победы. Напрашивается вопрос: сможет ли Биньямин Нетаньяху добиться успеха в Газе и как? И какое отношение это имеет к России и Украине, а до этого к конфликту в Косово? Как китайцы относятся к теории победы над американцами, если те решат направить авианосцы в Тайваньский пролив? У Северной Кореи, обладающей ядерным оружием, свое мнение на этот счет. Сопоставление всех этих позиций позволяет нам четко спрогнозировать судьбу Израиля и Палестины, а также будущее американского присутствия на Ближнем Востоке и в Северной Африке: от Афганистана до Марокко.

На Тайване идея Китая состояла не в том, чтобы сдерживать США ядерным оружием – у американцев более пяти тысяч ядерных боеголовок. Их замысел заключался в том, что Соединенные Штаты так и не закрепились в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, так что их победа, в смысле господство на этих территориях, невозможна. Таким образом, Америка, возможно, добьется лишь ограниченного успеха или полностью проиграет, будь то либо во время войны, либо после нее, будь то с точки зрения доминирования на всем азиатском театре военных действий – от Японии до Тайваня – или в конкретных и наиболее уязвимых точках, например, на острове Окинава, Гуаме, на Филиппинах или в Южной Корее. Все это слабые места США, которые Китай может использовать, если не решит прибегнуть к применению баллистических ракет для нанесения ударов по американским городам от Калифорнии до Техаса. Здесь даже теория победы в смысле господства и гиперконтроля остается ограниченной.

Понимаю, читатель сейчас задается вопросом: какое отношение это все имеет к тому, что происходит в Палестине?

В Газе все сложнее, чем на Украине или Тайване. Например, точка зрения России по поводу ее победы основана на том, чтобы не допустить расширение НАТО к ее границам, особенно через Украину, которая является коридором в царскую спальню, если не задним двором Москвы.

Но также нужно разобраться в американской теории абсолютной победы, которая в более широком смысле применима к израильской военной доктрине. Важно понять, может ли Нетаньяху выиграть в Газе.

Американская теория победы включает сдерживание других стран. Ее можно разбить на шесть элементов. Первый заключается в том, что политические связи между союзниками США прочны, и именно это пыталась подчеркнуть администрация Обамы. Что означают политические альянсы в качестве сдерживающего фактора? Если вдруг Северная Корея заметит, что союз Японии, Южной Кореи и США распадается, то политическому сдерживанию пришел конец. Второй элемент – сохранение военного превосходства с помощью традиционных вооружений (это то, что Америка пытается провернуть с Израилем на Ближнем Востоке). Третий элемент – внезапный удар, интервенция, что произошло в Ираке в 2003 году. Возможно, именно поэтому сейчас американские авианосцы находятся недалеко от берегов Израиля – чтобы не дать Ирану вступить в войну в Газе. Четвертый – это кибернетическая мощь и контроль над космосом, и это то, чего конкурирующие страны могут не понимать относительно американских возможностей. Пятый – противоракетная оборона в зонах боевых действий, а также в самих Соединенных Штатах (а израильский "Железный купол" входит в рамки американской "территории"). Шестой элемент касается использования ядерного потенциала в театре военных действий, что обеспечивает безопасность союзников, а также предотвращает любую войну на американской земле. Это и есть всеобъемлющая теория сдерживания США, которую можно назвать первым наброском американской теории победы.

Но ядерное оружие, как сказал Пауль Ниче, подобно королю в шахматах: все ходы направлены на то, чтобы сохранить эту фигуру, но когда она делает ход, игра почти закончена.

Доступны ли Нетаньяху шесть американских элементов для достижения победы в Газе? Я верю, что Израиль может выиграть войну, но в результате он потеряет влияние на Ближнем Востоке, как и США в Азии в случае их полной победы. И произойдет это по двум причинам. Первая – историческая, связанная с массовым очернением собственной репутации, ведь ЦАХАЛ убил огромное количество детей (палестинский Холокост). А вторая – это потеря доверия со стороны соседних стран.

Таким образом, подобно американским войнам, от Афганистана до Вьетнама, Нетаньяху может одержать лишь частичную победу, а потом потеряет все. Но также он может и проиграть с точки зрения внутренней сплоченности в самом Израиле.

Автор: Маамун Фенди (مأمون فندي) – бывший профессор политологии Джорджтаунского университета, сейчас работает директором Лондонского института стратегических исследований. Писал статьи для многих изданий, включая The Washington Post, The New York Times, The Financial Times и The Guardian, а также регулярно пишет для Christian Science Monitor и Asharq Al-Awsat. Автор множества книг на английском и арабском языках, последняя из которых — "Урбанизм и политика: теория, объясняющая отсталость в 2022 году".